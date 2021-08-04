В ближайшие два дня Зея в районе Благовещенска поднимется на 0,4-0,9 метра

4 августа на Зее от п. Поляковский до с. Ураловка ожидается подъем на 0,2-0,5 м, на участке с. Мазаново — г. Благовещенск в ближайшие два дня прогнозируется подъем на 0,4-0,9 м. В нижнем течении Селемджи ожидается подъем 0,2-0,5 м. Паводковая сводка на 3 августа.