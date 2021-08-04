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В Минпромторге отметили снижение цен на овощи

В Минпромторге сообщили о тенденции к снижению цен на овощи из так называемого борщевого набора, которая заметна и у производителей, и у торговых сетей.
RT на русском
По данным Росстата, за неделю с 27 июля по 2 августа цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3,1%. Подешевела морковь — на 11,3%, помидоры — на семь процентов, картофель — почти на 6,5%, огурцы — на 5,3%, лук — на 0,7%.
РИА Новости
Огурцы стоят на 5,3 процента меньше, менее чем на процент снизились цены на лук и яблоки.
Lenta.ru
В том числе были представлены механизмы для стабилизации цен на так называемый борщевой набор, которые включают системную работу на региональном уровне.
ТАСС

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