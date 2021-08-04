По данным Росстата, за неделю с 27 июля по 2 августа цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3,1%. Подешевела морковь — на 11,3%, помидоры — на семь процентов, картофель — почти на 6,5%, огурцы — на 5,3%, лук — на 0,7%.
Дилер опубликовал в своей социальной сети одну из комплектаций обновленного автомобиля и назвал цену, за которую готов продать внедорожник «В наличии LADA Niva BRONTO в исполнении Prestige в цвете Терра», — дилер LADA.
Вахтовый автобус на базе КамАЗа, который перевозил работников одного из предприятий, столкнулся с грузовиком Hyundai в Прокопьевском районе Кемеровской области, пострадали 11 человек, сообщает ГУМВД по региону.
4 августа на Зее от п. Поляковский до с. Ураловка ожидается подъем на 0,2-0,5 м, на участке с. Мазаново — г. Благовещенск в ближайшие два дня прогнозируется подъем на 0,4-0,9 м. В нижнем течении Селемджи ожидается подъем 0,2-0,5 м. Паводковая сводка на 3 августа.