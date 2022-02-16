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«Борщевой набор» в России подорожал в два раза за пять лет

Капуста подорожала в 2,4 раза, картофель — почти на 57%, свекла — на 44%, морковь — на 33%, лук — на 16%.
Коммерсантъ
За килограмм свеклы в 2017 году нужно было заплатить 22,52 рубля.
Телеканал 360°
Картофель подорожал с 20,8 руб. до 48,24 руб., столовая свекла — с 22,52 руб. до 45,22 руб., морковь — с 26,98 руб. до 48,37 руб., лук репчатый — с 22,43 руб. до 31,4 руб.
РБК
По данным регионального отделения ЦБ, в январе прошлого года размер инфляции был 6,85 процента, а в январе 2020-го – 2,32 процента, а рост цен на продукты питания тогда составил 8,4 процента и 0,62 процента соответственно.
Блокнот Воронеж

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