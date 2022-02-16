Коммерсантъ«Борщевой набор» в России подорожал в два раза за пять летКапуста подорожала в 2,4 раза, картофель — почти на 57%, свекла — на 44%, морковь — на 33%, лук — на 16%.КоммерсантъЗа килограмм свеклы в 2017 году нужно было заплатить 22,52 рубля.Телеканал 360°Картофель подорожал с 20,8 руб. до 48,24 руб., столовая свекла — с 22,52 руб. до 45,22 руб., морковь — с 26,98 руб. до 48,37 руб., лук репчатый — с 22,43 руб. до 31,4 руб.РБКПо данным регионального отделения ЦБ, в январе прошлого года размер инфляции был 6,85 процента, а в январе 2020-го – 2,32 процента, а рост цен на продукты питания тогда составил 8,4 процента и 0,62 процента соответственно.Блокнот ВоронежЧитать далееСвернутьСахалин.ИнфоСахалин.ИнфоРадио 1Новые ИзвестияБлокнот ВоронежСоюзное ВечеПодробнее о событииРосстат показал изменение цен на овощи из «борщевого набора» с 2017 по 2022 годыРБК16:09«Борщевой набор» подорожал вдвое за пять летНовые Известиявчера в 13:09«Борщевой набор» в России подорожал в два раза за пять летКоммерсантъвчера в 12:04Росстат представил изменения цен на «борщевой набор» в России за пять летТелеканал 360°вчера в 12:12Стало известно, какой продукт из «борщевого набора» наиболее подорожалОреанда-Новостивчера в 11:32Капуста подорожала больше всего в «борщевом наборе» в 2021 годуПРАЙМвчера в 11:10Борщевой набор «имени Нетёсова» взлетел в цене в Воронеже выше инфляцииБлокнот Воронеж15 февраля в 04:01Показать ещёОценить36Поделиться