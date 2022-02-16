"Ст. 207 Гражданского кодекса РФ ограничивает период возможного взыскания долга тремя годами, за исключением некоторых обязательств, к которым исковая давность не применяется или ее срок сокращен", - указывает эксперт.
Введение взаимосвязи между индивидуальным планом поиска работы для выплаты пособий по безработице, которое предлагает Минтруд, соответствует зарубежным тенденциям, отметил руководитель направления "Правовое развитие" ЦСР Александр Башкатов.
"Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, используя вооружение, которое в соответствии с минскими соглашениями должно быть отведено", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.
«В последнее время злоумышленники чаще всего звонят человеку с сообщением о том, что неизвестные лица пытаются похитить деньги с его счета, и для сохранности средства нужно перевести на "специальный" (или "безопасный") счет в Центробанке»,— говорится в сообщении ведомства, которое приводит «Прайм».