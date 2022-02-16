Будьте в Плюсе

«Борщевой набор» в России подорожал в два раза за пять лет

В России за 2021 год выросли цены на все продукты «борщевого набора».
Коммерсантъ
Цены на капусту с января 2017 года по январь 2022-го выросли с 18,46 руб. до 59,96 руб.
РБК
Второе место занимает морковь, которая выросла в цене с 26,98 рубля до 48,37 рубля за килограмм.
ФАН
Картофель подорожал с 20,8 руб. до 48,24 руб., столовая свекла — с 22,52 руб. до 45,22 руб., морковь — с 26,98 руб. до 48,37 руб., лук репчатый — с 22,43 руб. до 31,4 руб.
РБК

Подробнее о событии

«Борщевой набор» за пять лет подорожал в полтора раза в Приморье
ФедералПресс19:54
Росстат представил изменения цен на «борщевой набор» в России за пять лет
Телеканал 360°вчера в 12:12
Росстат показал изменение цен на овощи из «борщевого набора» с 2017 по 2022 годы
РБК16:09
«Борщевой набор» подорожал вдвое за пять лет
Новые Известиявчера в 13:09
Росстат показал рост цен на продукты «борщевого набора» за 5 лет
URA.Ru17:47
«Борщевой набор» в России подорожал в два раза за пять лет
Коммерсантъвчера в 12:04
Капуста подорожала больше всего в «борщевом наборе» в 2021 году
ПРАЙМвчера в 11:10

Интересное

Посольство РФ: США продолжают самогипноз о вторжении на Украину

"Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в Facebook.
Российская газета22:10

FT: глава МИД Франции заявил об отсутствии регулирующих безопасность в Европе норм

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что норм, регулирующих безопасность и стабильность в Европе, «больше нет».
RT на русском20:05

Эксперт Ногайлиева заявила, что выплаты пенсионеров по долгам можно сократить

"Ст. 207 Гражданского кодекса РФ ограничивает период возможного взыскания долга тремя годами, за исключением некоторых обязательств, к которым исковая давность не применяется или ее срок сокращен", - указывает эксперт.
РИА Новости20:19

Минтруд предложил изменить порядок пособий для безработных и прописать статус самозанятых

Введение взаимосвязи между индивидуальным планом поиска работы для выплаты пособий по безработице, которое предлагает Минтруд, соответствует зарубежным тенденциям, отметил руководитель направления "Правовое развитие" ЦСР Александр Башкатов.
РБК16:00

Политолог Валерий Соловей вместе с сыном задержан в Москве

Политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей задержан вместе с сыном в Москве.
Lenta.ruвчера в 10:56

CAS допустил Валиеву до участия в личном турнире на Олимпиаде в Пекине

Россиянка Камила Валиева сможет выступить в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, сообщается в релизе Спортивного арбитражного суда (СAS).
РИА Новости14 февраля в 01:29

Глава Минфина США Йеллен заявила о глобальных последствиях при санкциях против России

В случае введения западными странами новых санкций против России "глобальные последствия" будут неизбежны, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
РИА Новости20:27

СЦКК: ВСУ открыли огонь из минометов и гранатометов по четырем населенным пунктам ЛНР

"Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, используя вооружение, которое в соответствии с минскими соглашениями должно быть отведено", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.
РИА Новости22:40

Евростат назвал Болгарию самой грязной страной в Европейском союзе

Самой «грязной» страной в Европе оказалась Болгария — объем ее выбросов увеличился на 22,7 процента по сравнению с предыдущим годом.
Lenta.ru22:30

ЦБ предупредил о мошенниках, предлагающих перевести деньги на «безопасный» счет регулятора

«В последнее время злоумышленники чаще всего звонят человеку с сообщением о том, что неизвестные лица пытаются похитить деньги с его счета, и для сохранности средства нужно перевести на "специальный" (или "безопасный") счет в Центробанке»,— говорится в сообщении ведомства, которое приводит «Прайм».
Коммерсантъвчера в 04:56