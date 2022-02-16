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«Борщевой набор» в России подорожал в два раза за пять лет

В России за 2021 год выросли цены на все продукты «борщевого набора».
Коммерсантъ
За 2021 год капуста подорожала в 2,4 раза, картофель на 56,91%, свекла на 43,87%, морковь — на 32,58%, лук — на 16,06%, сообщает
 "РИА Новости".
Реальное время
Исходя из данных ведомства, цены "борщевого набора" в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2021 были следующими: килограмм капусты — 20,88 против 52,59 рубля; килограмм картофеля — 29,15 против 46,57 рубля; свекла — 29,2 против 43,08 рубля.
ПРАЙМ
Картофель подорожал с 20,8 руб. до 48,24 руб., столовая свекла — с 22,52 руб. до 45,22 руб., морковь — с 26,98 руб. до 48,37 руб., лук репчатый — с 22,43 руб. до 31,4 руб.
РБК

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