Исходя из данных ведомства, цены "борщевого набора" в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2021 были следующими: килограмм капусты — 20,88 против 52,59 рубля; килограмм картофеля — 29,15 против 46,57 рубля; свекла — 29,2 против 43,08 рубля.