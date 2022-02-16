Коммерсантъ«Борщевой набор» в России подорожал в два раза за пять летВ России за 2021 год выросли цены на все продукты «борщевого набора».КоммерсантъЗа 2021 год капуста подорожала в 2,4 раза, картофель на 56,91%, свекла на 43,87%, морковь — на 32,58%, лук — на 16,06%, сообщает "РИА Новости".Реальное времяИсходя из данных ведомства, цены "борщевого набора" в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2021 были следующими: килограмм капусты — 20,88 против 52,59 рубля; килограмм картофеля — 29,15 против 46,57 рубля; свекла — 29,2 против 43,08 рубля.ПРАЙМКартофель подорожал с 20,8 руб. до 48,24 руб., столовая свекла — с 22,52 руб. до 45,22 руб., морковь — с 26,98 руб. до 48,37 руб., лук репчатый — с 22,43 руб. до 31,4 руб.РБКЧитать далееСвернутьФАНФАНРосбалтСахалин.ИнфоРадио 1Новые ИзвестияАлтапрессБлокнот ВоронежПетербургский дневникСоюзное ВечеПодробнее о событии«Борщевой набор» за пять лет подорожал в полтора раза в ПриморьеФедералПресс19:54Росстат представил изменения цен на «борщевой набор» в России за пять летТелеканал 360°вчера в 12:12«Борщевой набор» подорожал вдвое за пять летНовые Известиявчера в 13:09Росстат показал изменение цен на овощи из «борщевого набора» с 2017 по 2022 годыРБК16:09«Борщевой набор» в России подорожал в два раза за пять летКоммерсантъвчера в 12:04Стало известно, какой продукт из «борщевого набора» наиболее подорожалОреанда-Новостивчера в 11:32Капуста подорожала больше всего в «борщевом наборе» в 2021 годуПРАЙМвчера в 11:10Показать ещёОценить104Поделиться