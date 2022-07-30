Lenta.ruБорт Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Гонолулу на ГавайяхПравительственный самолет США, на борту которого находится спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, приземлился в аэропорту Гонолулу на Гавайях.Lenta.ruВ официальном аккаунте 80-й Народно-освободительной армии Китая вышел пост: «Приготовьтесь к войне!», а некоторые китайские журналисты позволили себе предложить сбить самолет с Нэнси Пелоси.Readovka NewsТакже появились предположения, что политик, возможно, прилетит и на Тайвань.ТК ЗвездаВ МИД КНР ранее заявляли, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры, пишет РИА Новости.Smotrim.ruЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruRT на русскомReadovka NewsРамблерЦарьградLife.ruАбзацТелеканал 360°Пятый каналИА Красная ВеснаАргументы и ФактыПолитика СегодняФАННародные новостиНациональная служба новостейИзвестияВечерняя МоскваАпралГазета.RuГЛАС.RUКомсомольская правдаVesiskitim.ruПодробнее о событииСамолет Нэнси Пелоси приземлился на Гавайях в рамках турне по странам Юго-Восточной АзииГазета.Ru11:45Борт с Нэнси Пелоси садится в аэропорту ГонолулуИзвестия09:18Направлявшийся в Азию самолет с Пелоси приземлился на ГавайяхМосковский Комсомолец09:33Борт Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Гонолулу на ГавайяхLenta.ru09:25Борт, на котором на Тайвань должна была прилететь Пелоси, сел в ГонолулуФонтанка.Ру09:20Самолет Нэнси Пелоси сел на Гавайских островахКомсомольская правда09:40Flightradar: спецборт ВВС США, направлявшийся в сторону Азии, сел на ГавайяхРИА Новости08:58Показать ещёОценить1KПоделиться