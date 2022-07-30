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Борт Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Гонолулу на Гавайях

Правительственный самолет США, на борту которого находится спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, приземлился в аэропорту Гонолулу на Гавайях.
Lenta.ru
В официальном аккаунте 80-й Народно-освободительной армии Китая вышел пост: «Приготовьтесь к войне!», а некоторые китайские журналисты позволили себе предложить сбить самолет с Нэнси Пелоси.
Readovka News
Также появились предположения, что политик, возможно, прилетит и на Тайвань.
ТК Звезда
В МИД КНР ранее заявляли, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры, пишет РИА Новости.
Smotrim.ru

Подробнее о событии

Самолет Нэнси Пелоси приземлился на Гавайях в рамках турне по странам Юго-Восточной Азии
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Борт с Нэнси Пелоси садится в аэропорту Гонолулу
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Направлявшийся в Азию самолет с Пелоси приземлился на Гавайях
Московский Комсомолец09:33
Борт Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Гонолулу на Гавайях
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Борт, на котором на Тайвань должна была прилететь Пелоси, сел в Гонолулу
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Самолет Нэнси Пелоси сел на Гавайских островах
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