Американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер на одноименном ток-шоу известного британского телеведущего Пирса Моргана шокировала гостей в студии словами о российской спецоперации на Украине.
Власти самопровозглашенной республики Косово планируют с помощью отмены документов и автомобильных номеров, выданных руководством в Белграде, устроить ад для местных сербов, заявил глава МИД и член президиума правящей Сербской прогрессивной партии Никола Селакович.
Дважды побывавший на Украине с волонтерской миссией по доставке гуманитарной помощи бывший французский военный, писатель Адриан Боке (Adrien Boquet) рассказал об убийствах украинскими боевиками российских военнопленных, а также о том, как стал свидетелем инсценировки в украинской Буче.
ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили более 150 украинских националистов, разгромив воинский эшелон штурмового батальона 1-й отдельной бригады Владимира Зеленского в Красноармейске в ДНР, заявили в субботу в Минобороны России.
Игрокам потребуется следующая настройка для воспроизведения в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду (хотя создатели отметили, что ближе к релизу они могут изменить спецификации): операционная система Wondows 10 или 11, процессор AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i7-8700, 16Гб ОЗУ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 (8Гб), а также 50 Гб свободного места на диске.