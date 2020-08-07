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Известия

Подавший сигнал тревоги самолет SSJ-100 сел в Шереметьево

Самолет SSJ-100, подавший ранее сигнал тревоги во время полета рейсом Ставрополь–Москва, благополучно приземлился в Шереметьево. Об этом в пятницу, 7 августа, ТАСС сообщил источник в авиационных службах. «Самолет совершил посадку в Шереметьево в 16:51», — приводит агентство слова собеседника.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Самолет SSJ-100 рейсом Ставрополь - Москва подал сигнал тревоги

Самолет Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги во время полета из Ставрополя в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах.
ТАСС09:25
Подробнее о событии
ТАСС

Самолет SSJ-100 рейсом Ставрополь - Москва подал сигнал тревоги

ТАСС09:25
Победа 26

Самолёт подал сигнал о неисправности во время полёта из Ставрополя в Москву

Победа 2610:47
РБК

Летевший в Москву лайнер SSJ100 сообщил о неисправности

РБК10:34
Своё ТВ

Лайнер Ставрополь — Москва успешно совершил посадку после сигнала тревоги

Своё ТВ10:11
Комсомольская правда

Самолет SSJ-100 Ставрополь – Москва подал сигнал тревоги из-за неисправности

Комсомольская правда09:40
Newstracker.ru

Самолет Ставрополь – Москва подал сигнал тревоги в воздухе

Newstracker.ru11:06
Телеканал 360°

«Аэрофлот» рассказал о неисправности на вылетевшем в Москву самолете

Телеканал 360°10:25

Липчане повторно заражаются COVID-19

В коронавирусный госпиталь на базе больницы скорой медицинской помощи в Липецке госпитализировали мужчину, у которого повторно диагностировали COVID-19.
Липчане повторно заражаются COVID-19
Gorod4807:52

Хоть где-то первые: Intel внедрит поддержку DDR5 в настольные процессоры раньше AMD

Согласно информации ресурса VideoCardz, ссылающегося на анонимный источник, грядущие десктопные процессоры 12-го поколения Intel Alder Lake-S действительно получат поддержку нового стандарта оперативной памяти DDR5.
3DNews13:31

Украина начнет преследовать воевавших в Донбассе иностранцев

Офис генерального прокурора Украины открыл дела против более сотни иностранцев, которые участвовали в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru10:57
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Коломойский отверг обвинения Минюста США в хищении денег Приватбанка

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский отверг обвинения в хищении средств Приватбанка и их отмывании в США, Он заявил, что инвестированные в этой стране деньги получил полностью законным путем.
РЕН ТВ07:51
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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В Госдуме предложили отменить налог на ряд автомобилей

В России необходимо отменить транспортный налог на российские автомобили, сообщается в письме министру финансов Антону Силуанову от первого заместителя председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василия Власова.
Вести.Ru02:55
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