Подавший сигнал тревоги самолет SSJ-100 сел в Шереметьево
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Самолет SSJ-100, подавший ранее сигнал тревоги во время полета рейсом Ставрополь–Москва, благополучно приземлился в Шереметьево. Об этом в пятницу, 7 августа, ТАСС сообщил источник в авиационных службах. «Самолет совершил посадку в Шереметьево в 16:51», — приводит агентство слова собеседника.В источнике
С чего всё началось
Самолет SSJ-100 рейсом Ставрополь - Москва подал сигнал тревоги
Самолет Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги во время полета из Ставрополя в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах.
ТАСС09:25
Подробнее о событии
Самолет SSJ-100 Ставрополь – Москва подал сигнал тревоги из-за неисправности
Комсомольская правда09:40