Общество
RuNews24.ruБорт с эвакуированными из Уханя направился в Киев
Минздрав пока не разглашает место коронавирусного карантина, чтобы не допустить паники среди местных жителей. В Ухани на этапе осмотра китайские врачи не пустили на борт самолета трех граждан Украины и одну иностранку.
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Самолет с эвакуированными из Китая украинцами кружит над Харьковской областью
Rambler News Service02:02
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Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
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Общество
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала
Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
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Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта
Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
Политика
Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Григория Лекарева от должности замминистра труда РФ по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Политика
Путин призвал очистить важные области экономики от криминала
Президент Владимир Путин призвал активнее очищать от криминала стратегически важные области экономики.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.
Происшествия
Пассажир снял на видео жесткую посадку Ан-2 в Магадане
Во время жесткой посадки у самолета оказались разрушены фюзеляж и плоскости крыльев.
Происшествия
Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Экономика
Силуанов назвал запредельной налоговую нагрузку на труд
Налоговая нагрузка на труд в России запредельная, Минфин думает над тем, как ее снизить, но нужно найти источники компенсаций для снижения страховых взносов, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Общество
Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд
Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса в России не жаловаться на маленькие пенсии.
Политика
Грузия обвинила Россию в кибератаке
Грузия обвинила Россию в масштабной кибератаке, которую, по информации грузинской стороны, та совершила 28 октября 2019 года.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала, как выглядит после четвертых родов
Молодая мама показала, как выглядит после родов и опубликовала своё изображение в полный рост, когда смогла встать с больничной койки.
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Происшествия
Шестерых россиян задержали в Дании по подозрению в контрабанде кокаина
Правоохранительные органы Дании задержали шестерых россиян по подозрению в контрабанде кокаина.
Общество
Пенсионеры будут переведены на карты «Мир» с 1 июля
В Пенсионном фонде России напомнили, что с середины лета пенсионеры будут получать выплаты исключительно на карты «Мир».
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
Происшествия
В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»
В Красноярске сотрудник телеканала "Россия" Павел Брыкин пострадал при попытке взять интервью.
Общество
Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»
Саратовское электроагрегатное производственное объединение — Завод электроагрегатного машиностроения (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.