Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruБорт с эвакуированными из Уханя направился в Киев

Минздрав пока не разглашает место коронавирусного карантина, чтобы не допустить паники среди местных жителей. В Ухани на этапе осмотра китайские врачи не пустили на борт самолета трех граждан Украины и одну иностранку.
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Самолет с эвакуированными из Китая украинцами кружит над Харьковской областью

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Самолет, эвакуировавший из Китая украинцев, кружит над Харьковской областью

Накануне.Ru01:41

Борт из Уханя прибывает на Украину

Rusvesna.su00:57

Борт с эвакуированными из Уханя направился в Киев

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Самолет из Уханя прибывает на Украину

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Борт с эвакуированными из Уханя украинцами взял курс на Киев

Инфорос03:17

Борт с эвакуированными из Уханя взял курс на Киев — СМИ

Украина.ру02:25
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Россия нанесла удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе

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Армия и оружие

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В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
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Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

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Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»

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Армия и оружие

Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
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Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
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Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта

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BFM.ru 06:50
Политика

Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Григория Лекарева от должности замминистра труда РФ по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 06:22
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

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Политика

Путин призвал очистить важные области экономики от криминала

Президент Владимир Путин призвал активнее очищать от криминала стратегически важные области экономики.
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Происшествия

Пассажир снял на видео жесткую посадку Ан-2 в Магадане

Во время жесткой посадки у самолета оказались разрушены фюзеляж и плоскости крыльев.
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Происшествия

Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

RT на русском вчера в 23:43
Экономика

Силуанов назвал запредельной налоговую нагрузку на труд

Налоговая нагрузка на труд в России запредельная, Минфин думает над тем, как ее снизить, но нужно найти источники компенсаций для снижения страховых взносов, заявил министр финансов Антон Силуанов.
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На Украине протестующие перекрыли дорогу из-за эвакуированных из Китая

РБК 05:12
Происшествия

Вертолет задел линию электропередачи в Ярославской области

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Общество

Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
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Общество

Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса в России не жаловаться на маленькие пенсии.
REGNUM 04:40
Политика

Грузия обвинила Россию в кибератаке

Грузия обвинила Россию в масштабной кибератаке, которую, по информации грузинской стороны, та совершила 28 октября 2019 года.
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Число жертв стрельбы в Германии возросло до девяти

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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала, как выглядит после четвертых родов

Молодая мама показала, как выглядит после родов и опубликовала своё изображение в полный рост, когда смогла встать с больничной койки.
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Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
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Происшествия

Шестерых россиян задержали в Дании по подозрению в контрабанде кокаина

Правоохранительные органы Дании задержали шестерых россиян по подозрению в контрабанде кокаина.
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Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России

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Пенсионеры будут переведены на карты «Мир» с 1 июля

В Пенсионном фонде России напомнили, что с середины лета пенсионеры будут получать выплаты исключительно на карты «Мир».
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Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Происшествия

В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»

В Красноярске сотрудник телеканала "Россия" Павел Брыкин пострадал при попытке взять интервью.
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Общество

Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»

Саратовское электроагрегатное производственное объединение — Завод электроагрегатного машиностроения (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
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