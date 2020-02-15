Коронавирус
RT на русскомБорт со 157 россиянами вылетел из Черногории в Москву
Киржа уточнил, что на борту находятся пассажиры «Аэрофлота» и «Победы». В аэропорту Подгорицы в свою очередь уточнили, что в Москву вылетели 157 человек. Ранее власти Черногории выдали разрешение на первый рейс для вывоза застрявших в стране россиян.
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Политика
Заболевший коронавирусом депутат рады ответил на обвинения Зеленского
Заразившийся коронавирусом депутат Верховной рады Сергей Шахов заявил, что не приходил в парламент и не голосовал, как ранее об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов сделал заявление о том, что лучшее место для спасения от эпидемии коронавируса в России – это дачные участки и деревни.
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У коронавируса выявили слабое место
Здоровье
Жена Тарасенко: самоизоляция – это наш акт ответственности
Яна Тарасенко, жена нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, рассказала о том, как их семья проводит время в условиях объявленного карантина и выразила мнение о важности самоизоляции.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Кино
Universal проведет премьеры фильмов в онлайн-режиме
Экономика
Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Общество
Владимир Соловьев изгнал украинского эксперта из студии своей передачи
Телеведущий Владимир Соловьев прогнал украинского эксперта Вячеслава Ковтуна из студии своей авторской передачи "Вечер".
Музыка
Евровидение-2020 официально отменили из-за коронавируса
Музыкальный конкурс Евровидение-2020 отменили из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в официальном аккаунте шоу в Instagram.
Экономика
Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит
Аналитики Morgan Stanley считают базовым сценарием рецессию во всем мире и ожидают, что в этом году рост мировой экономики снизится до 0,9%.
Политика
В Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Берлин, 18 марта 2020, 04:33 — REGNUM Отменить непродуктивные санкции против России из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом, призвал член международного комитета бундестага Германии Вальдемар Гердт.
Наука
Под Воронежем нашли крупнейшую «хижину» из костей мамонта
Обширное сооружение из костей шерстистых мамонтов обнаружили археологи в Костенках Воронежской области.
Культура
Пермская филармония организует прямые трансляции концертов
В четверг, 26 марта, в прямой трансляции прозвучит органный концерт в исполнении солистки Пермской краевой филармонии, лауреата международных конкурсов Евгении Камянской (6+).
Общество
Способный достроить «Северный поток-2» трубоукладчик сменил маршрут
Судно «Академик Черский», способное достроить «Северный поток-2» сменило маршрут.
Игры
Демо Resident Evil 3 Remake выйдет на днях
Киберспорт
322-скандал в СНГ: игрок обвинил тиммейтов в сливе матча ради кэфа 15
Экс-игрок Vega Squadron Роландс «Optimas» Винцаловичус собирается уйти из клуба из-за того, что подозревает партнеров в организации договорного матча на LCL Open Cup Spring 2020.
Финансы
Биржевой курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.
Армия и оружие
В Крыму и Волгоградской области начались учения десантников
Более 600 военнослужащих и 10 единиц военной техники Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выдвинулись из пунктов постоянной дислокации на аэродромы взлета «Краснодар», «Армавир» в Краснодарском крае и «Кировский» в Республике Крым для погрузки личного состава и техники в самолеты.
Общество
Названа общая черта жертв коронавируса
По данным медиков, почти половина умерших из-за коронавируса ранее страдали по меньшей мере от трех заболеваний, у четверти пациентов была одна или две проблемы со здоровьем.
Общество
В США у члена Конгресса впервые обнаружили коронавирус
Вашингтон, 19 марта 2020, 02:26 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом нового типа выявлен в Конгрессе США у республиканца от штата Флорида Марио Диас-Баларта, 18 марта сообщается на сайте пресс-службы конгрессмена.
Общество
За сутки коронавирус нашли в 15 регионах России
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 21 новый случай коронавируса. Зараженные обнаружены в 15 регионах страны.
Политика
Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому
Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что порядок организации голосования по поправкам в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно.
Наука
Предсказанное 90 лет назад облако Кондо увидели в лаборатории
Доктор Иван Борзенец, доцент Городского университета Гонконга, поставил эксперимент, в котором совместно с международной группой физиков наблюдал, как формируется и ведет себя облако Кондо.
Политика
Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве
Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве.
Общество
Откуда у США так скоро вакцина от коронавируса? Кургинян указал странности
Москва, 18 марта 2020, 08:24 — REGNUM Как именно США сумели опередить другие страны в разработке вакцины против коронавируса COVID-19 в ситуации, когда это невозможно с точки зрения технологического процесса, задал вопрос лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Культура
Первый канал прекратил съемки шоу «Dance Революция» из-за коронавируса
Съемки шоу «Dance Революция» временно прекращены. Первый канал отложил съемки из-за технических сложностей.
Игры
Гейб Ньюэлл: «Возможно, мы слишком тупые и поэтому так долго не выпускали новую Half-Life»
Гейб Ньюэлл объяснил, почему Valve не выпускала новые части Half-Life почти 13 лет.