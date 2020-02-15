Коронавирус

RT на русскомRT на русскомБорт со 157 россиянами вылетел из Черногории в Москву

Киржа уточнил, что на борту находятся пассажиры «Аэрофлота» и «Победы». В аэропорту Подгорицы в свою очередь уточнили, что в Москву вылетели 157 человек. Ранее власти Черногории выдали разрешение на первый рейс для вывоза застрявших в стране россиян.
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