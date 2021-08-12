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Выживший после крушения Ми-8 на Камчатке рассказал, как ему удалось спастись

Один из выживших пассажиров вертолета Ми-8, который в четверг потерпел крушение на озере Курильском на Камчатке, рассказал о подробностях случившегося.
ТАСС
Буквально через пять минут подоспели лодки с людьми.
Российская газета
В спасательной операции принимали участие четыре инспектора Кроноцкого заповедника.
ТАСС
Спасательную операцию осложняет то, что вертолет лежит на глубине более 130 метров.
РИА Новости

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