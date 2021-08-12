ТАССВыживший после крушения Ми-8 на Камчатке рассказал, как ему удалось спастисьОдин из выживших пассажиров вертолета Ми-8, который в четверг потерпел крушение на озере Курильском на Камчатке, рассказал о подробностях случившегося.ТАССБуквально через пять минут подоспели лодки с людьми.Российская газетаВ спасательной операции принимали участие четыре инспектора Кроноцкого заповедника.ТАСССпасательную операцию осложняет то, что вертолет лежит на глубине более 130 метров.РИА НовостиРидусРидус78.ruПятый каналLife.ruВечерняя МоскваНТВРБКРЕН ТВПетербургский дневникТК ЗвездаГородовойКП - Санкт-ПетербургPiter.tvМИР 24ИзвестияРамблерНародные новостиAnewsREGNUMDailyИнфоСМИГазета.RuФонтанка.РуNewInformPrivet-Rostov.ruНациональная служба новостейThe Moscow PostРидусУралинформбюроИА Красная ВеснаРосбалтiReactorЦарьградФАНПодробнее о событииВыживший при падении Ми-8 на Камчатке рассказал подробности посадкиВзгляд.ру05:13Спасшийся в крушении Ми-8 сказал, что не успел отстегнуть ремни ребенкуИнтерфакс03:59Пассажир упавшего на Камчатке вертолета рассказал о том, как его спаслиИА Камчатка03:02Выживший пассажир Ми-8 не смог помочь пристегнутому ремнями ребенкуМосковский Комсомолец04:22Выживший после крушения Ми-8 на Камчатке рассказал, как ему удалось спастисьТАСС03:19Выживший при падении Ми-8 в озеро на Камчатке турист рассказал, как ему удалось спастисьРИА Новости03:18«Должен был лететь с ним»: друг выжившего пассажира Ми-8 о ЧПРЕН ТВ06:26Показать ещёОценить219Поделиться