Политика
КоммерсантъБортников: США помогли ФСБ предотвратить теракты в России
США и Россия продолжают сотрудничество по предотвращению и расследованию терактов, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 10:28, Ашберн
Армия и оружие
Спецназ США пришёл на помощь Азербайджану после «нападения армян»
Аббревиатура «SEAL» означает спецназ ВМС США — «морские котики».
Евразия Daily 10:17
Футбол
ЦСКА хочет снизить сумму выкупа полузащитника Сантоса
Как стало известно Sport24, ЦСКА хочет выкупить контракт левого полузащитника Лукаса Сантоса у «Васко да Гама».
Sport24.ru 09:01
Шоу-бизнес
Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции
Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.
Экспресс газета вчера в 07:21
Армия и оружие
Курды не пустили сирийско-российский военный конвой в Ракку
Сирийский и российский военный конвой сегодня не смогли попасть в Ракку, передаёт военный корреспондент ANNA-News.
ANNA-News 09:40
Происшествия
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Обвиняемые в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной заявили в суде, что раскаиваются, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
РИА Новости 03:27
Музыка
Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора
В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru 06:01
Общество
Скорая помощь Москвы стала второй в мире по эффективности
Московская служба скорой помощи заняла второе место в мире по эффективности, опередив коллег их Парижа, Нью-Йорка, Сингапура и других мегаполисов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
РИАМО 06:31
Происшествия
В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже
В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
RT на русском 07:37
Политика
На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский
Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
ТАСС 07:22
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым
Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Авто
BMW представила седан 2-Series Gran Coupe и назвала цены для России
BMW представила 2 Series Gran Coupe и сразу назвала цены для России, где он поступит в продажу в марте будущего года.
Tvoe-avto.com вчера в 09:23
Политика
Путин потребовал отчета у чиновников и призвал их работать с душой
По данным МЧС, ущерб составил 29 млрд руб. В сентябре по итогам поездки в Тулун Владимир Путин подписал указ, поручающий кабинету министров заложить в бюджет дополнительные средства на восстановление пострадавших от наводнения районов.
Красная весна вчера в 10:38
Культура
Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров
Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
Piter.tv 08:56
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Происшествия
Тело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска
Тело старшеклассницы обнаружено в одной из школ новосибирского микрорайона ОбьГЭС.
Известия 00:35
Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
RT на русском 09:13
Общество
Участник акции 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию
Участник несанкционированной акции 27 июля в Москве Айдар Губайдулин уехал из России, несмотря на ранее данную подписку о невыезде.
ТАСС 03:48
Политика
РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви
Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36
Армия и оружие
США задумались об отказе от авианосцев
Речь идет о выборе в направлении инвестиций: либо продолжать вкладывать деньги в совершенствование авианосного флота и палубной авиации, либо направить их на развитие гиперзвуковых ракет большой дальности.
Российская газета вчера в 06:03
Шоу-бизнес
Муж Лолиты подал заявление на развод
Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.
Телеканал 360° 01:39
Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском вчера в 21:56
Футбол
УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020
Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
Версия.Инфо 15 октября в 08:08
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru вчера в 03:49
Политика
Госдума одобрила запрет на выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) запрещено выезжать за границу до пяти лет со дня увольнения со службы.
Коммерсантъ 09:21
Армия и оружие
В Венесуэле потерпел крушение истребитель Су-30
Истребитель Су-30 военно-воздушных сил Венесуэлы разбился в среду в штате Гуарико, оба пилота погибли, сообщило минобороны республики.
РИА Новости 03:37
Авто
Компании Kia и Hyundai дадут пожизненную гарантию на двигатели
Компании Hyundai и Kia согласились, что проблема есть и пообещали выплатить владельцам денежные средства, затраченные на уже выполненные работы и расходы, включая буксировку транспортных средств.
Tvoe-avto.com 15 октября в 10:38
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту «дела 27 июля» Коваленко
Interfax-Russia.ru - Московский городской суд признал законным приговор фигуранту "дела 27 июля" Евгению Коваленко, осужденному на три с половиной года колонии общего режима за насилие над сотрудниками правоохранительных органов на несанкционированной акции протеста в столице, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.
Интерфакс - Россия 10:21
Общество
Финляндия начнет выдавать пятилетние визы
Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать пятилетние визы, сообщили в генконсульстве.
DP.RU 08:36
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43