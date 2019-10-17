Политика

КоммерсантъКоммерсантъБортников: США помогли ФСБ предотвратить теракты в России

США и Россия продолжают сотрудничество по предотвращению и расследованию терактов, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
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Бортников: США помогли ФСБ предотвратить теракты в России

Коммерсантъ09:26

Бортников сообщил об информации из США о готовящихся терактах в России

РБК09:16

США предоставили информацию о лицах, готовивших террористические атаки в России

ТАСС08:21

США помогли предотвратить теракты в России

RT на русском08:26

США предупредили Россию о терактах

Телеканал 360°08:25

США помогли предотвратить теракты в России, сообщили в ФСБ

РИА Новости08:22

В ФСБ заявили о недавнем сигнале от США о готовившихся в России терактах

Интерфакс08:36
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