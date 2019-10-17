Политика

РБКРБКБортников сообщил об информации из США о готовящихся терактах в России

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что недавно США предоставили России информацию о конкретных лицах, готовящих теракты на территории страны, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать182

Подробнее о событии

США предупредили Россию о терактах

Телеканал 360°08:25

Бортников сообщил об информации из США о готовящихся терактах в России

РБК09:16

В ФСБ заявили о недавнем сигнале от США о готовившихся в России терактах

Интерфакс08:36

США помогли предотвратить теракты в России

RT на русском08:26

Бортников: США помогли ФСБ предотвратить теракты в России

Коммерсантъ09:26

США помогли предотвратить теракты в России, сообщили в ФСБ

РИА Новости08:22

США предоставили информацию о лицах, готовивших террористические атаки в России

ТАСС08:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 13:36, Вашингтон
Шоу-бизнес

Муж Лолиты подал заявление на развод

Телеканал 360° 01:39
Общество

Мединский признал неготовность наказывать за просмотр пиратского видео

Глава российского министерства культуры Владимир Мединский после встречи президента РФ Владимира Путина с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа рассказал о перспективах борьбы с видеопиратством в стране.
Инфо24 12:11
Общество

В 2020 году детские пособия вырастут

В 2020 году средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка станет выше - 12 тысяч рублей.
Vologda-poisk.ru вчера в 09:37
Культура

«Сваты» сменят название после массового ухода актеров

Популярный сериал "Сваты" может получить новое название, сообщает портал PrivetRostov со ссылкой на актера телепроекта Даниила Белых.
Газета.Ru 04:05
Политика

Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда

Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия вчера в 12:35
Шоу-бизнес

Алексей Ягудин рассказал о лечении Татьяны Тотьмяниной в онкоцентре

Алексей Ягудин прокомментировал новость о том, что Татьяна Тотьмянина, его супруга, обратилась за помощью в онкоцентр.
7Дней.ру вчера в 02:00
Политика

Россию захотели пригласить в США на саммит G7

Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник.
Lenta.ru 13:13
Экономика

Уровень долговой нагрузки россиян впервые вырос за четыре года

Среднее значение показателя долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков, показывающее уровень закредитованности наших граждан, повысилось за полгода на 1,64 процентного пункта, и достигло на 1 октября 2019 года 24,6%. Об этом говорится в новом исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Газета.Ru 09:56
Общество

В России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Происшествия

Около 2 тыс человек эвакуировали из ТРК в Петербурге из-за возгорания

Около двух тысяч человек эвакуировали из ТРК "Гранд Каньон" в Петербурге из-за возгорания электровентилятора на кровле, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 11:47
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

РИА Новости вчера в 15:25
Теннис

Рублев одолел Герасимова и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля

За право сыграть в полуфинале «ВТБ Кубка Кремля» Рублев сыграет с сербом Николой Милоевичем, который вышел в четвертьфинал после снятия с турнира третьей ракетки мира Даниила Медведева.
Нева Спорт 13:19
Армия и оружие

Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку

Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 09:56
Политика

В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 12:33
Киберспорт

Virtus.pro пропустит майнор The Summit из-за проблем с визами

Virtus.pro не сыграет на майноре The Summit 11. У команды возникли проблемы с визами.
Cyber.sports.ru 13:08
Общество

Нобелевскую премию по экономике вручили ученым за борьбу с бедностью

Мойка78 14 октября в 15:10
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым

Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Piter.tv 10:59
Политика

Замначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей

По данным телеканала, генерал-полковник подозревается в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках.
Известия 12:37
Футбол

Тиль остался недоволен московским пробками

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль остался недоволен загруженностью автодорог столицы.
Sportbox.RU 07:57
Хоккей

Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ

«Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.
Известия вчера в 13:24
Общество

В Гидрометцентре обещают теплый ноябрь

В ноябре на европейской территории России ожидается погода выше температурной нормы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лаборатории Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:39
Шоу-бизнес

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли показали новорожденную дочку

На своей странице в Twitter актер опубликовал фото с супругой и малышкой.
RuNews24.ru 08:04
Общество

Подмосковным чиновникам разрешили работать удаленно

Как сообщает пресс-центр Мособлдумы, удаленно не смогут работать госслужащие, в обязанности которых входит участие в совещаниях руководящего состава госоргана, а также те, кто работает с населением.
Коммерсантъ 11:31
Армия и оружие

Украинские националисты напали на блокпост ВСУ в Золотом

КП - Донецк 07:32
Политика

Саммит Евросоюза одобрил сделку по Brexit

Саммит глав 27 стран-членов Европейского союза одобрил сделку по Brexit, сообщил во время пресс-конференции председатель Европейского совета Дональд Туск.
РБК 13:09
Политика

На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
ТАСС 07:22
Происшествия

Мужчина в маске и с топором ворвался в дагестанскую школу

В дагестанском селе Уллуая задержан мужчина, ворвавшийся в школу в маске, с топором и молотком.
Известия 13:25
Политика

Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.
Коммерсантъ 08:21
Происшествия

В Зауралье оштрафованы протестующие против ремонта тубдиспансера

REGNUM 12:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное