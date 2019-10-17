Политика

РБКРБКБортников сообщил об информации из США о готовящихся терактах в России

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что недавно США предоставили России информацию о конкретных лицах, готовящих теракты на территории страны, передает ТАСС.
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США помогли предотвратить теракты в России

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