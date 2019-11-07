Политика

ИзвестияИзвестияБортников уличил Запад в попытках расшатать обстановку внутри СНГ

Запад активно пытается расшатать обстановку внутри стран СНГ. Об этом директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил в четверг, 7 ноября, на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб содружества.
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Глава ФСБ назвал первостепенной задачей укрепление южных границ стран СНГ

ТАСС03:25

Глава ФСБ заявил о подготовке боевиками ИГ экспансии в СНГ

Газета.Ru05:05

Глава ФСБ заявил об активных попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ

РБК03:56

Директор ФСБ высказался после нападения ИГ на Таджикистан

Lenta.ru03:45

Бортников уличил Запад в попытках расшатать обстановку внутри СНГ

Известия05:37

ФСБ: террористы ИГ готовят экспансию в СНГ

Московский Комсомолец03:25

Боевики ИГ* готовят экспансию в СНГ, заявил директор ФСБ

РИА Новости02:59
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ФСБ предупреждает: СНГ расшатывают изнутри

Вести.UZ03:20
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Политика

Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
Происшествия

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Lenta.ru вчера в 08:35
Политика

Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе больше не могут рассчитывать на то, что США будут защищать союзников по НАТО.
РИА Новости 07:33
Экономика

ФАС проверит сообщения о росте цен на гречку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит информацию о росте цен на гречку в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анну Мирочиненко.
Ведомости 07:17
Общество

Москва посодействует в передаче Парижу останков соратника Наполеона

Известия 07:34
Игры

Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК

ФАН 05 ноября в 15:52
Кино

Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»

Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
News.ru вчера в 03:39
Общество

Украина готовится к поставкам газа из Молдавии и Румынии

По данным компании, станция может обеспечить поставку около 4 млн кубометров газа в реверсном режиме со стороны Румынии и Молдавии к Украине.
RT на русском 05:51
Происшествия

В Москве мужчина заплатил за такси 41 тысячу рублей

Водитель такси в Москве взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей.
RT на русском 04:38
Политика

От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом

Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily вчера в 03:38
Экономика

«Нафтогаз» ожидает решение суда Амстердама по долгу Газпрома до апреля

Решение суда ожидается в первом квартале 2020 года. Стоимость арестованных активов Газпрома в Нидерландах превышает $3 млрд.
REGNUM 07:22
Общество

Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку

Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить должности.
Lenta.ru 08:15
Гаджеты

Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в РФ

Смартфон Sony Xperia 5 стал доступен для продажи в РФ.
OAnews 01:23
Политика

Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Технологии

«Яндекс» представил робота-доставщика

Тестовые роботы возят документы от дверей штаб-квартиры «Яндекса» до автобуса, который доставляет их в другие офисы компании в Москве, на этапе испытаний за ними дистанционно присматривает оператор.
Коммерсантъ 07:00
Гаджеты

Представлен смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп

The GEEK вчера в 06:48
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Общество

Экс-мэр подмосковной Истры задержан за должностные преступления

Экс-глава подмосковной Истры Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях.
Вести.Ru 08:15
Происшествия

СМИ стало известно о возможном захвате самолета в аэропорту Амстердама

Голландские средства массовой информации сообщают, что в аэропорту «Схипхол» возможно был захвачен самолет.
iReactor вчера в 14:37
Экономика

Малый бизнес приблизился к стагнации

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Общество

Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение

Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
РИА Новости 04:46
Политика

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 07:42
Происшествия

Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве

Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве.
RT на русском 05:56
Общество

Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей

Больше всего учителя зарабатывают на Чукотке (99 тысяч рублей) в Ямало-Ненецком автономном округе и Москве (97 тысяч рублей), следует из данных Росстата за январь-сентябрь 2019 года.
Российская газета вчера в 05:08
Гаджеты

Samsung Galaxy S11 получит батарею на 3730 мАч

Фотография батареи показывает ее номинальную емкость в 14,36 Втч. Аккумулятор работает от 3,85 В и его фактическая емкость равна 3730 мАч.
ГЛАС.RU 06:06
Экономика

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 05 ноября в 01:01
Наука

Обнаружен неизвестный предок человека, живший 11 миллионов лет назад

Международной группе ученых (Германия, Болгария, Австралия и Канада) удалось обнаружить окаменелости ранее неизвестного науке вида примата, проживавшего на нашей планете порядка 11,6 миллионов лет назад в период миоцена.
Ugpressa.ru вчера в 23:38
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
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