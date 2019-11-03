В среду дортмундская "Боруссия" в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграла миланский "Интер" со счетом 3:2. Гости после первого тайма вели в счете 2:0 после точных ударов Лаутаро Мартинеса (5-я минута) и Матиаса Весино.

«Боруссия Д» одержала волевую победу над «Интером» в Лиге чемпионов

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