Лига чемпионов

МК-СпортМК-Спорт«Боруссия Д» одержала волевую победу над «Интером» в Лиге чемпионов

Боруссия (Дортмунд) — Интер
3 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Сигнал Идуна Парк»
1′
Кристиано Бираги
5′
Лаутаро Хавьер Мартинес
30′
Милан Шкриньяр
40′
Матиас Весино
48′
Антонио Кандрева
Ашраф Хакими
51′
Марио Гетце
Пако Алькасер
64′
Юлиан Брандт
64′
66′
Кристиано Бираги
Валентино Лазаро
68′
Матиас Весино
Стефано Сенси
73′
Ромелу Лукаку
Маттео Политано
Ашраф Хакими
77′
Торган Азар
79′
Джейдон Санчо
Лукаш Пищек
82′
Торган Азар
Рафаэл Геррейру
88′
В среду дортмундская "Боруссия" в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграла миланский "Интер" со счетом 3:2. Гости после первого тайма вели в счете 2:0 после точных ударов Лаутаро Мартинеса (5-я минута) и Матиаса Весино.
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