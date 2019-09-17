Лига чемпионов

BobsoccerBobsoccerБоруссия (Дортмунд) — Барселона 0:0

Боруссия (Дортмунд) — Барселона
0 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Сигнал Идуна Парк»
Томас Дилэйни
15′
40′
Жорди Альба
Серхи Роберто
Торган Азар
47′
50′
Жерар Пике
55′
Нелсон Семеду
59′
Анссумане Фати
Лионель Месси
60′
Серджи Бускетс
Иван Ракитич
70′
Иван Ракитич
Торган Азар
Юлиан Брандт
73′
Пако Алькасер
Якоб Бруун Ларсен
87′
Стала известна заявка "Барселоны" на игру первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии" Дортмунд В составе "сине-гранатовых" матч начнет 16-летний вундеркинд - Ансумане Фати. Футболист забил два мяча в трех играх Ла Лиги.
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