Лига чемпионов

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Барселона» и дортмундская «Боруссия» разошлись миром в Лиге чемпионов

Боруссия (Дортмунд) — Барселона
0 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Сигнал Идуна Парк»
Томас Дилэйни
15′
40′
Жорди Альба
Серхи Роберто
Торган Азар
47′
50′
Жерар Пике
55′
Нелсон Семеду
59′
Анссумане Фати
Лионель Месси
60′
Серджи Бускетс
Иван Ракитич
70′
Иван Ракитич
Торган Азар
Юлиан Брандт
73′
Пако Алькасер
Якоб Бруун Ларсен
87′
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала «Барселону». Игра состоялась на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Германии и закончилась ничьей со счетом 0:0.
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