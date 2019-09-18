Лига чемпионов
Bookmaker-ratings.ru«Барселона» и дортмундская «Боруссия» разошлись миром в Лиге чемпионов
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Сигнал Идуна Парк»
Томас Дилэйни
|15′
|40′
Жорди Альба
Серхи Роберто
Торган Азар
|47′
|50′
Жерар Пике
|55′
Нелсон Семеду
|59′
Анссумане Фати
Лионель Месси
|60′
Серджи Бускетс
Иван Ракитич
|70′
Иван Ракитич
Торган Азар
Юлиан Брандт
|73′
Пако Алькасер
Якоб Бруун Ларсен
|87′
|39%
|Владение мячом
|61%
|85%
|Процент точных передач
|88%
|7
|Удары в сторону ворот
|1
|4
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|–
|3
|Угловые
|8
|15
|Отборы
|11
|11
|Фолы
|10
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Боруссия (Дортмунд)
Расстановка 4‑5‑1
1
Бюрки
5
Хакими
16
Аканджи
15
Хуммельс
13
Геррейру
7
Санчо
28
Витцель
11
Ройс
6
Дилэйни
19
Брандт
34
Бруун Ларсен
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
20
Роберто
8
Артур
4
Ракитич
21
Де Йонг
10
Месси
9
Суарес
17
Гризманн
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала «Барселону». Игра состоялась на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Германии и закончилась ничьей со счетом 0:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Великолепный тер Штеген спас ничью для «Барселоны». Каталонцы выстояли в Дортмунде
Спорт-Экспрессвчера в 17:20
Футбол, Лига чемпионов, Боруссия - Барселона, прямая текстовая онлайн трансляция
Sport.ruвчера в 13:58
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 08:34, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 08:34, Вашингтон
Общество
В России появятся электронные трудовые книжки
Госдума приняла в первом чтении законопроект об электронных трудовых книжках, передает корреспондент «Росбалта».
Росбалт вчера в 08:32
Армия и оружие
Последствия ядерной войны между Россией и НАТО смоделировали в США
В США ученые из Принстонского университета разработали модель последствий возможного «ограниченного» ядерного противостояния между Россией и НАТО.
Известия вчера в 13:49
Происшествия
Избитая в Ингушетии девочка впервые за год встретилась с матерью
Мать избитой в Ингушетии семилетней девочки впервые за год увидела свою дочь во время визита НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.
Газета.Ru 06:14
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Общество
Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах
Lenta.ru вчера в 15:48
Происшествия
Готовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане
RT на русском 07:41
Футбол
Умер бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен
Газета.Ru 07:24
Экономика
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» объединились
Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.
РИА Новости 06:49
Происшествия
Полиция проверяет информацию о стрельбе на рынке «Таганский ряд»
В Екатеринбурге сотрудники полиции проверяют информацию о стрельбы, которая якобы произошла на рынке «Таганский ряд».
УралПолит.Ru 07:23
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Актриса Паулина Андреева продемонстрировала в инстаграме первое официальное фото со свадьбы с режиссером Федором Бондарчуком.
Газета.Ru 07:12
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины подарили Пугачевой цветы в свой день рождения
Лиза и Гарри подбежали к родительнице со словами: «Спасибо, что подарила нам жизнь!». Они подарили ей цветы в горшках.
Телепрограмма 07:32
Политика
В Кремле прокомментировали переговоры России, ЕС и Украины по газу
Конкретных договоренностей по газу в результате трехсторонних переговоров между Россией, Евросоюзом и Украиной ожидать не стоит, необходимо провести еще очень много кропотливой работы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:07
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Происшествия
Липецкая семья инсценировала пропажу дочки, чтобы не вести ее в школу
В прокуратуре восстановили хронологию событий. Семья жила в селе Паниковец, и до восьми лет девочка не посещала школьные занятия.
Российская газета 05:01
Игры
Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей
News.ru вчера в 04:06
Общество
В России потерялся забитый тюремными татуировками лысый кот
Боксер Рустам Шафиев разместил в своем Instagram-аккаунте объявление о пропаже сфинкса по кличке Бес, забитого тюремными татуировками.
Lenta.ru 07:35
Футбол
Супруга Мамаева поделилась фото с мужем
Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи.
VSE42.RU 05:39
Происшествия
Суд изъял 1,7 тыс. объектов недвижимости у экс-главы Клинского района
Как пояснили в Генпрокуратуре, основанием для предъявления иска послужили "обнаруженные факты вовлеченности Постриганя в предпринимательскую деятельность своего сына и активное способствование ее успешной реализации путем использования властных полномочий главы района".
Интерфакс вчера в 09:12
Происшествия
Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море
Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.
Интерфакс вчера в 08:35
Шоу-бизнес
Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети
Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань вчера в 13:00
Происшествия
Три человека погибли при крушении катера в Венеции
Три человека, включая итальянского чемпиона-рекордсмена, погибли на месте.
Газета.Ru 05:52
Происшествия
Российский физрук ударил первоклассника и дал избить его сверстникам
В одной из школ Красноярска учитель физкультуры во время урока ударил первоклассника по голове за плохое поведение и позволил другим детям избить мальчика.
Lenta.ru 08:11
Политика
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ
Российская газета 07:29
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Армия и оружие
Началась сборка первого бомбардировщика В-21
Корпорация Northrop Grumman выиграла тендер на разработку и производство бомбардировщиков B-21 в 2015 году, а эскизное проектирование самолёта было завершено уже в нынешнем году.
Популярная механика вчера в 05:05
Общество
Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Армия и оружие
В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия
Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:38