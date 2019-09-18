В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала «Барселону». Игра состоялась на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Германии и закончилась ничьей со счетом 0:0.

«Барселона» и дортмундская «Боруссия» разошлись миром в Лиге чемпионов

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