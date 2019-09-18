В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов немецкая "Боруссия" на поле домашнего стадиона "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде сыграла вничью испанской "Барселоной". За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.

«Боруссия» и «Барселона» сыграли вничью, Ройс не реализовал пенальти

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