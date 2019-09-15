Лига чемпионов

Бомбардир.руБомбардир.руБоруссия (Дортмунд) — Барселона 0:0

Боруссия (Дортмунд) — Барселона
0 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Сигнал Идуна Парк»
Томас Дилэйни
15′
40′
Жорди Альба
Серхи Роберто
Торган Азар
47′
50′
Жерар Пике
55′
Нелсон Семеду
59′
Анссумане Фати
Лионель Месси
60′
Серджи Бускетс
Иван Ракитич
70′
Иван Ракитич
Торган Азар
Юлиан Брандт
73′
Пако Алькасер
Якоб Бруун Ларсен
87′
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов встретятся дортмундская «Боруссия» и «Барселона». Уже известны стартовые составы.
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