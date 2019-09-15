Боруссия Дортмунд

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов встретятся дортмундская «Боруссия» и «Барселона». Уже известны стартовые составы.

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Футбол «Наполи» обыграл «Ливерпуль» в групповом матче Лиги чемпионов Футболисты итальянского "Наполи" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов одержали победу над действующим чемпионом английским "Ливерпулем".

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Политика Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность Церемония принесения присяги избранными депутатами Мосгордумы седьмого созыва состоялась во вторник в Московском парламентском центре.

Политика Власти США подали иск против Сноудена Соединенные Штаты подали иск против скандального экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, заявив, что его новая книга "Непрерывная запись" нарушает данную им подписку о неразглашении секретных сведений.

Происшествия МИД РФ потребовал от КНДР не допускать нападений на пограничников Директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев встретился 17 сентября с вызванным в связи с нападением северокорейских рыбаков на российских пограничников временным поверенным в делах КНДР в России Зином Чжон Хепом.

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