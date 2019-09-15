Лига чемпионов
Бомбардир.руБоруссия (Дортмунд) — Барселона 0:0
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Сигнал Идуна Парк»
Томас Дилэйни
|15′
|40′
Жорди Альба
Серхи Роберто
Торган Азар
|47′
|50′
Жерар Пике
|55′
Нелсон Семеду
|59′
Анссумане Фати
Лионель Месси
|60′
Серджи Бускетс
Иван Ракитич
|70′
Иван Ракитич
Торган Азар
Юлиан Брандт
|73′
Пако Алькасер
Якоб Бруун Ларсен
|87′
|43%
|Владение мячом
|57%
|85%
|Процент точных передач
|88%
|7
|Удары в сторону ворот
|1
|4
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|–
|3
|Угловые
|8
|15
|Отборы
|11
|11
|Фолы
|10
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Боруссия (Дортмунд)
Расстановка 4‑5‑1
1
Бюрки
5
Хакими
16
Аканджи
15
Хуммельс
13
Геррейру
7
Санчо
28
Витцель
11
Ройс
6
Дилэйни
19
Брандт
34
Бруун Ларсен
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
20
Роберто
8
Артур
4
Ракитич
21
Де Йонг
10
Месси
9
Суарес
17
Гризманн
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов встретятся дортмундская «Боруссия» и «Барселона». Уже известны стартовые составы.
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«Боруссия» Д — «Барселона»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 17:15, Вашингтон
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