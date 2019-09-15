Лига чемпионов

BobsoccerBobsoccerБоруссия (Дортмунд) — Барселона 0:0 (Перерыв)

Боруссия (Дортмунд) — Барселона
0 – 0
Перерыв
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Сигнал Идуна Парк»
Томас Дилэйни
15′
40′
Жорди Альба
Серхи Роберто
Стала известна заявка "Барселоны" на игру первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии" Дортмунд В составе "сине-гранатовых" матч начнет 16-летний вундеркинд - Ансумане Фати. Футболист забил два мяча в трех играх Ла Лиги.
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«Боруссия» – «Барселона» – 0:0. Онлайн-трансляция

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