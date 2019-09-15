Лига чемпионов
BobsoccerБоруссия (Дортмунд) — Барселона 0:0 (Перерыв)
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Сигнал Идуна Парк»
Томас Дилэйни
|15′
|40′
Жорди Альба
Серхи Роберто
|43%
|Владение мячом
|57%
|89%
|Процент точных передач
|87%
|4
|Удары в сторону ворот
|1
|1
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|–
|–
|Угловые
|5
|5
|Отборы
|3
|5
|Фолы
|2
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Боруссия (Дортмунд)
Расстановка 4‑5‑1
1
Бюрки
5
Хакими
16
Аканджи
15
Хуммельс
13
Геррейру
7
Санчо
28
Витцель
11
Ройс
6
Дилэйни
23
Азар
9
Алькасер
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
20
Роберто
8
Артур
5
Бускетс
21
Де Йонг
31
Фати
9
Суарес
17
Гризманн
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
Стала известна заявка "Барселоны" на игру первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии" Дортмунд В составе "сине-гранатовых" матч начнет 16-летний вундеркинд - Ансумане Фати. Футболист забил два мяча в трех играх Ла Лиги.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 15:46, Вашингтон
Армия и оружие
Началась сборка первого бомбардировщика В-21
Популярная механика 05:05
Энергетика
«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году
НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
РИА Новости 03:50
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк сделали трепанацию черепа
Немецкие врачи поставили Заворотнюк диагноз «злокачественное новообразование головного мозга», в связи с чем пытались убрать опухоль путем трепанации.
RuNews24.ru 15:22
Происшествия
В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Политика
Минюст США подал иск против Сноудена
Министерство юстиции США подало иск против бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена после публикации его книги.
РИА Новости 13:55
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче первого тура Лиги чемпионов
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Зенит" сыграл вничью с французским "Лионом" — 1:1.
Известия 15:40
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Авто
В России определены регионы с самыми доступными машинами с пробегом
Аналитики портала Авто.ру проанализировали продажи на вторичном рынке в России и определили регионы с самыми дорогими и самыми дешевыми автомобилями с пробегом.
Автоновости дня 15 сентября в 06:44
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Политика
В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
RT на русском 14:00
Общество
Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов дела о митингах в Москве
Более 40 священников Русской православной церкви (РПЦ) написало открытое письмо в поддержку фигурантов дела о митингах в Москве, в котором заявляют о необходимости пересмотра судебных решений фигурантам в виде тюремных сроков.
РБК 15:12
Авто
Внедорожник Mercedes-Maybach получит свой особый аромат
Будущий Mercedes-Maybach GLS также получит свой собственный аромат, в котором основой композицией станет травяная нота.
Тарантас Ньюс 04:00
Футбол
ЦСКА подтвердил травмы Шарлии и Гогуа
Советский спорт вчера в 12:04
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывали наказание за серию драк в Москве осенью прошлого года.
Neva.Today 03:05
Игры
Apple запустила игровой сервис Arcade
ПРАЙМ 02:32
Игры
Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК
Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru 14:24
Культура
Ольга Серябкина ответила на обвинения певицы Наргиз
Участница музыкального лейбла звукозаписи MALFA Ольга Серябкина ответила на заявление певицы Наргиз.
OAnews вчера в 12:54
Здоровье
«Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть
Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
Вечерняя Москва вчера в 18:50
Общество
В школах Севастополя дети начали изучать украинский язык
Актуальные Новости 03:39
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова призналась, что не может избавиться от бывшего мужа
Звезда эстрады Татьяна Буланова призналась, что никак не может избавиться от бывшего мужа.
OAnews вчера в 08:38
Футбол
Челси — Валенсия 0:0 (Перерыв)
По сообщению пресс-службы испанской «Валенсии» стало известно, что полузащитник Денис Черышев будет заявлен на матч с лондонским «Челси».
LiveSport.ru вчера в 11:16
Политика
Борис Джонсон был освистан и сбежал с пресс-конференции в Люксембурге
Позже британский премьер пояснил, что счел нужным не принимать участие в пресс-конференции, т.к. "не был бы услышан" из-за криков толпы.
Южный Федеральный вчера в 23:07
Здоровье
Нейрохирург объяснил, почему противопоказано оперировать Заворотнюк
iReactor 14 сентября в 09:38
Космос
Роскосмос планирует освоить Луну к 2040 году
ТК Звезда 14 сентября в 17:44
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.
Известия 02:14
Политика
Госдума одобрила создание единой базы данных россиян
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о создании единой базы данных граждан РФ.
BFM.ru 10:50
Авто
АвтоВАЗ представил спецверсии трех моделей Lada
Российская компания «АвтоВАЗ» представила новую лимитированную серию #CLUB для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 05:33
Политика
США расширили санкции по Венесуэле
США расширили санкционные списки по Венесуэле, включив туда трех физических лиц и 16 компаний, говорится в сообщении на сайте минфина.
РИА Новости 14:25