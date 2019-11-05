Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионатБоруссия (Дортмунд) — Интер 3:2

Боруссия (Дортмунд) — Интер
3 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Сигнал Идуна Парк»
1′
Кристиано Бираги
5′
Лаутаро Хавьер Мартинес
30′
Милан Шкриньяр
40′
Матиас Весино
48′
Антонио Кандрева
Ашраф Хакими
51′
Марио Гетце
Пако Алькасер
64′
Юлиан Брандт
64′
66′
Кристиано Бираги
Валентино Лазаро
68′
Матиас Весино
Стефано Сенси
73′
Ромелу Лукаку
Маттео Политано
Ашраф Хакими
77′
Торган Азар
79′
Джейдон Санчо
Лукаш Пищек
82′
Торган Азар
Рафаэл Геррейру
88′
«Шмелей» устроит только победа, что позволит «Интеру» действовать в любимой манере. 5-го ноября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сразится с миланским «Интером».
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