Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессБоруссия (Дортмунд) — Интер 3:2
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Сигнал Идуна Парк»
|1′
Кристиано Бираги
|5′
Лаутаро Хавьер Мартинес
|30′
Милан Шкриньяр
|40′
Матиас Весино
|48′
Антонио Кандрева
Ашраф Хакими
|51′
Марио Гетце
Пако Алькасер
|64′
Юлиан Брандт
|64′
|66′
Кристиано Бираги
Валентино Лазаро
|68′
Матиас Весино
Стефано Сенси
|73′
Ромелу Лукаку
Маттео Политано
Ашраф Хакими
|77′
Торган Азар
|79′
Джейдон Санчо
Лукаш Пищек
|82′
Торган Азар
Рафаэл Геррейру
|88′
|61%
|Владение мячом
|39%
|89%
|Процент точных передач
|82%
|9
|Удары в сторону ворот
|3
|7
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|3
|6
|Угловые
|1
|12
|Отборы
|18
|10
|Фолы
|9
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Боруссия (Дортмунд)
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Бюрки
5
Хакими
2 ×
16
Аканджи
15
Хуммельс
14
Шульц
33
Вайгль
19
Брандт
28
Витцель
26
Пишчек
9
Алькасер
13
Геррейру
1
Ханданович
2
Годин
6
де Врей
37
Шкриньяр
87
Кандрева
12
Сенси
77
Брозович
23
Барелла
19
Лазаро
16
Политано
10
Мартинес
Интер
Расстановка 3‑5‑2
Дортмундская «Боруссия» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов на своем поле обыграла «Интер» со счетом 3:2. Дубль в составе немецкого клуба оформил Ашраф Хакими. Отметим, что дортмундцы после первого тайма уступали со счетом 0:2. «Боруссия» вышла на второе место в турнирной таблице.
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«Боруссия» Д — «Интер». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 5 ноября 2019 года
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:29, Ашберн
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