Лига чемпионов

Газета.RuГазета.Ru«Боруссия» и «Барселона» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов

Боруссия (Дортмунд) — Барселона
0 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Сигнал Идуна Парк»
Томас Дилэйни
15′
40′
Жорди Альба
Серхи Роберто
Торган Азар
47′
50′
Жерар Пике
55′
Нелсон Семеду
59′
Анссумане Фати
Лионель Месси
60′
Серджи Бускетс
Иван Ракитич
70′
Иван Ракитич
Торган Азар
Юлиан Брандт
73′
Пако Алькасер
Якоб Бруун Ларсен
87′
Дортмундская "Боруссия" и каталонская "Барселона" сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась без забитых мячей. Однако стоит отметить, что на поле появился Лионель Месси, для которого этот матч стал первым в сезоне.
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