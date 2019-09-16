Дортмундская "Боруссия" и каталонская "Барселона" сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась без забитых мячей. Однако стоит отметить, что на поле появился Лионель Месси, для которого этот матч стал первым в сезоне.

«Боруссия» и «Барселона» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов

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