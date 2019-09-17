Лига чемпионов

Вести.RuВести.Ru«Боруссия» и «Барселона» сыграли вничью, Ройс не реализовал пенальти

Боруссия (Дортмунд) — Барселона
0 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Сигнал Идуна Парк»
Томас Дилэйни
15′
40′
Жорди Альба
Серхи Роберто
Торган Азар
47′
50′
Жерар Пике
55′
Нелсон Семеду
59′
Анссумане Фати
Лионель Месси
60′
Серджи Бускетс
Иван Ракитич
70′
Иван Ракитич
Торган Азар
Юлиан Брандт
73′
Пако Алькасер
Якоб Бруун Ларсен
87′
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов немецкая "Боруссия" на поле домашнего стадиона "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде сыграла вничью испанской "Барселоной". За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.
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