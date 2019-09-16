Лига чемпионов
Спорт-Экспресс«Боруссия» и «Барселона» сыграли вничью на старте Лиги чемпионов
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Сигнал Идуна Парк»
Томас Дилэйни
|15′
|40′
Жорди Альба
Серхи Роберто
Торган Азар
|47′
|50′
Жерар Пике
|55′
Нелсон Семеду
|59′
Анссумане Фати
Лионель Месси
|60′
Серджи Бускетс
Иван Ракитич
|70′
Иван Ракитич
Торган Азар
Юлиан Брандт
|73′
Пако Алькасер
Якоб Бруун Ларсен
|87′
|39%
|Владение мячом
|61%
|85%
|Процент точных передач
|88%
|7
|Удары в сторону ворот
|1
|4
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|–
|3
|Угловые
|8
|15
|Отборы
|11
|11
|Фолы
|10
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Боруссия (Дортмунд)
Расстановка 4‑5‑1
1
Бюрки
5
Хакими
16
Аканджи
15
Хуммельс
13
Геррейру
7
Санчо
28
Витцель
11
Ройс
6
Дилэйни
19
Брандт
34
Бруун Ларсен
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
20
Роберто
8
Артур
4
Ракитич
21
Де Йонг
10
Месси
9
Суарес
17
Гризманн
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
«Боруссия» и «Барселона» сыграли вничью в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов — 0:0. Во втором туре дортмундцы сыграют против «Славии», а каталонцы — против «Интера».
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Великолепный тер Штеген спас ничью для «Барселоны». Каталонцы выстояли в Дортмунде
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 04:05, Вашингтон
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