Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Боруссия» и «Барселона» сыграли вничью на старте Лиги чемпионов

Боруссия (Дортмунд) — Барселона
0 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Сигнал Идуна Парк»
Томас Дилэйни
15′
40′
Жорди Альба
Серхи Роберто
Торган Азар
47′
50′
Жерар Пике
55′
Нелсон Семеду
59′
Анссумане Фати
Лионель Месси
60′
Серджи Бускетс
Иван Ракитич
70′
Иван Ракитич
Торган Азар
Юлиан Брандт
73′
Пако Алькасер
Якоб Бруун Ларсен
87′
«Боруссия» и «Барселона» сыграли вничью в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов — 0:0. Во втором туре дортмундцы сыграют против «Славии», а каталонцы — против «Интера».
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