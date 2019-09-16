«Боруссия» и «Барселона» сыграли вничью в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов — 0:0. Во втором туре дортмундцы сыграют против «Славии», а каталонцы — против «Интера».

«Боруссия» и «Барселона» сыграли вничью на старте Лиги чемпионов

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