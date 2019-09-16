Футболисты дортмундской Боруссии и Барселоны не смогли выявить победителя в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов 0:0. На 57-й минуте полузащитник дортмундцев Марко Ройс не реализовал пенальти, с его ударом справился голкипер каталонцев Марк-Андре тер Штеген.

«Боруссия» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

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