В матче четвертого тура группового этапа Лиги Чемпионов дортмундская "Боруссия" дома победила миланский "Интер" со счётом 3:2.

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Экономика Льготы по ипотеке распространили на семьи с детьми-инвалидами Право на получение кредита (займа) или подписание дополнительного соглашения о рефинансировании возникает у гражданина РФ, имеющего ребёнка, который является гражданином РФ, рождён не позднее 31 декабря 2022 года и которому установлена категория "ребёнок-инвалид", по ставке 6% годовых на весь срок кредита, - гласит текст документа.

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Происшествия Росавиация может ограничить деятельность Azur Air Росавиация по итогам внеплановой проверки крупнейшей в России чартерной авиакомпании Azur Air выявила в деятельности командно-руководящего состава перевозчика недостатки, которые влияют на безопасность полетов.

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