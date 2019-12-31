Общество

Lenta.ruLenta.ruБорющийся с раком российский врач-онколог написал прощальное письмо

Один из ведущих российских врачей-онкологов Андрей Павленко, который с марта 2018 года борется с раком желудка, написал прощальное письмо. Пост опубликован в его Facebook-аккаунте. Павленко рассказал, что болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние два месяца не оставило ему шансов.
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В прощальном письме, которое врач опубликовал на своей странице в Facebook
, Павленко заявил, что ему «просто не повезло», и призвал всех, кто сражается с онкологией, не опускать руки.
НТВ08:39

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