с чего всё началось

Один из ведущих российских врачей-онкологов Андрей Павленко, который с марта 2018 года борется с раком желудка, написал прощальное письмо. Пост опубликован в его Facebook-аккаунте. Павленко рассказал, что болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние два месяца не оставило ему шансов.

Политика Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим "Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке.

Шоу-бизнес Александр Петров признался в любви Стасе Милославской Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.

Политика Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Рrоjест - EastMed).

Энергетика Добыча нефти в России в 2019 году повысилась на 0,8% Объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2019 году повысился на 0,8% по сравнению с 2018 годом и составил 560,2 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.

Политика Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.

Гаджеты Apple возобновляет сотрудничество с бывшим партнёром Imagination Technologies Акции Imagination Technologies рухнули после отказа Apple от сотрудничества с ней в связи с решением перейти на использование собственных графических чипов.

Происшествия Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 26 Уточняется, что погибшим было от пяти до 60 лет. По имеющимся данным, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тыс. человек.

Здоровье Освобожденный из украинского плена ученый Логунов рассказал о потере зрения Освобожденный из украинского плена ученый Мехти Логунов рассказал, что во время заключения ему не оказывали необходимой медицинской помощи, из-за чего он практически потерял зрение.

Общество Голландия официально прекратила существование С 1 января 2020 года страна решила отказаться от использования названия «Голландия».