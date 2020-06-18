В середине апреля на президентские выплаты работникам федеральных медицинских организаций правительство направило субсидию на сумму свыше 3,9 миллиарда рублей. Сегодня выделим еще более 1 миллиарда рублей. Таким образом, общая сумма субсидии превысит 5,022 миллиарда рублей.

«Сегодня выделим ещё более 1 млрд рублей», — заявил он. По его словам, общая сумма субсидий превысит 5,022 млрд рублей. Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ситуация со стимулирующими выплатами медикам стабилизировалась.

Кабмин выделит на выплаты медикам ещё более 1 млрд рублей

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