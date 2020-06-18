Коронавирус

RT на русскомRT на русскомКабмин выделит на выплаты медикам ещё более 1 млрд рублей

«Сегодня выделим ещё более 1 млрд рублей», — заявил он. По его словам, общая сумма субсидий превысит 5,022 млрд рублей. Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ситуация со стимулирующими выплатами медикам стабилизировалась.
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Михаил Мишустин
В середине апреля на президентские выплаты работникам федеральных медицинских организаций правительство направило субсидию на сумму свыше 3,9 миллиарда рублей. Сегодня выделим еще более 1 миллиарда рублей. Таким образом, общая сумма субсидии превысит 5,022 миллиарда рублей.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельВзгляд.ру 05:32

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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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