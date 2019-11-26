Лига чемпионов

РИА НовостиРИА НовостиБос: братья Миранчуки могли бы усилить «Байер»

Локомотив — Байер
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Локомотив»
11′
Рифат Жемалетдинов
Бенедикт Хеведес
43′
46′
Леон Бэйли
Юлиан Баумгартлингер
54′
Свен Бендер
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
65′
Владислав Игнатьев
67′
Ведран Чорлука
67′
77′
Венделл
77′
Карим Бельараби
Лукас Аларио
Эдер
Федор Смолов
77′
Дмитрий Баринов
82′
90′
Керем Демирбай
Ларс Бендер
Футболисты московского "Локомотива" Антон и Алексей Миранчуки смогли бы усилить леверкузенский "Байер", заявил главный тренер немецкой команды Петер Бос.
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