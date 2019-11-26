Московский «Локомотив» в ответной игре группового этапа Лиги чемпионов принимал на «РЖД Арене» немецкий «Байер 04». Для подопечных Юрия Сёмина, как и для футболистов Петера Боша, эта игра была ключевой: либо пан, либо пропал.

Сёмин разочарован, Бош заявил, что Алексей Миранчук усилил бы «Байер»

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