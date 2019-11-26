Лига чемпионов

News.ruNews.ruСёмин разочарован, Бош заявил, что Алексей Миранчук усилил бы «Байер»

Локомотив — Байер
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
11′
Рифат Жемалетдинов
Бенедикт Хеведес
43′
46′
Леон Бэйли
Юлиан Баумгартлингер
54′
Свен Бендер
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
65′
Владислав Игнатьев
67′
Ведран Чорлука
67′
77′
Венделл
77′
Карим Бельараби
Лукас Аларио
Эдер
Федор Смолов
77′
Дмитрий Баринов
82′
90′
Керем Демирбай
Ларс Бендер
Московский «Локомотив» в ответной игре группового этапа Лиги чемпионов принимал на «РЖД Арене» немецкий «Байер 04». Для подопечных Юрия Сёмина, как и для футболистов Петера Боша, эта игра была ключевой: либо пан, либо пропал.
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