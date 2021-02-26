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Bosco di Ciliegi займется продвижением Farfetch в России

Farfetch сможет воспользоваться физическими магазинами Bosco di Ciliegi и, в свою очередь, поделится с партнером экспертизой в сфере онлайн-продаж. В будущем онлайн-ритейлер поможет Bosco di Ciliegi с экспортом, полагает Невеш.В источнике
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РБК
SIA.ru
Моллы.Ru
Sostav.ru
С чего всё началось

Владелец ГУМа стал партнером Farfetch в России

Один из крупнейших в мире онлайн-маркетплейсов Farfetch заключил первое партнерство в России — с Bosco di Ciliegi (управляет, в частности, ГУМом), сообщила компания в отчете по результатам за 2020 год. Сотрудничество предполагает взаимный доступ к инфраструктуре обеих компаний.
РБК16:47
Подробнее о событии

Владелец ГУМа стал первым стратегическим партнером Farfetch в России

Sostav.ru01:55

Онлайн-агрегатор Farfetch нашел первого партнера в России

Моллы.Ru01:40

Владелец ГУМа стал первым российским партнером Farfetch

Компания22:35

Bosco di Ciliegi займется продвижением Farfetch в России

Adindex.ru01:01

Bosco Куснировича стала первым в России партнером онлайн-маркетплейса Farfetch

Forbes21:34

Владелец ГУМа стал партнером Farfetch в России

РБК16:47
Интересное

Милана Тюльпанова попала в реанимацию после передозировки 20 таблетками снотворного

Как стало известно EVO-RUS.COM со ссылкой на собственный источник, накануне в соцсети появилась информация о том, что бывшая супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова оказалась в отделении реанимации после того, как выпила большое количество снотворного.
Evo-rus.comвчера в 09:04

В Евросоюзе назвали предположительные сроки одобрения вакцины «Спутник V»

Напомним, в начале текущего месяца стало известно, что разработчики «Спутник V» прошли научную консультацию и могут приступить к подготовке заявки на разрешение к использованию препарата в Евросоюзе.
Evo-rus.com00:32