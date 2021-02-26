Farfetch сможет воспользоваться физическими магазинами Bosco di Ciliegi и, в свою очередь, поделится с партнером экспертизой в сфере онлайн-продаж. В будущем онлайн-ритейлер поможет Bosco di Ciliegi с экспортом, полагает Невеш.

С чего всё началось Владелец ГУМа стал партнером Farfetch в России Один из крупнейших в мире онлайн-маркетплейсов Farfetch заключил первое партнерство в России — с Bosco di Ciliegi (управляет, в частности, ГУМом), сообщила компания в отчете по результатам за 2020 год. Сотрудничество предполагает взаимный доступ к инфраструктуре обеих компаний. РБК 16:47