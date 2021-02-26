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Bosco di Ciliegi займется продвижением Farfetch в России

Farfetch сможет воспользоваться физическими магазинами Bosco di Ciliegi и, в свою очередь, поделится с партнером экспертизой в сфере онлайн-продаж. В будущем онлайн-ритейлер поможет Bosco di Ciliegi с экспортом, полагает Невеш.В источнике
Adindex.ru
РБК
PROfashion.ru
SIA.ru
Моллы.Ru
Sostav.ru
С чего всё началось

Владелец ГУМа стал партнером Farfetch в России

Один из крупнейших в мире онлайн-маркетплейсов Farfetch заключил первое партнерство в России — с Bosco di Ciliegi (управляет, в частности, ГУМом), сообщила компания в отчете по результатам за 2020 год. Сотрудничество предполагает взаимный доступ к инфраструктуре обеих компаний.
РБК16:47
Подробнее о событии

Владелец ГУМа стал первым в России партнером онлайн-маркетплейса Farfetch

Retailer.ru03:40

Владелец ГУМа стал первым стратегическим партнером Farfetch в России

Sostav.ru01:55

Bosco di Ciliegi займется продвижением Farfetch в России

Adindex.ru01:01

Онлайн-агрегатор Farfetch нашел первого партнера в России

Моллы.Ru01:40

Владелец ГУМа стал первым российским партнером Farfetch

Компания22:35

Bosco Куснировича стала первым в России партнером онлайн-маркетплейса Farfetch

Forbes21:34

Владелец ГУМа стал партнером Farfetch в России

РБК16:47
Интересное

Дом в Нижнем Новгороде после взрыва в пристроенном кафе не поврежден

Площадь обрушения кафе в результате взрыва в Нижнем Новгороде составила 200 квадратных метров, многоэтажный дом, где находилось заведение, не повреждено, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
РИА Новости06:01

Обвинение просит ужесточить статью по делу об убийстве девушки в Кемерово

Гособвинение ходатайствует перед судом о возвращении прокурору дела против полицейских УМВД "Ленинский" города Кемерово, обвиняемых в халатности в связи с гибелью 23-летней студентки КузГТУ, для переквалификации части статьи на более тяжкую, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости00:35

Директор ФСИН подтвердил этапирование Навального в колонию

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников подтвердил этапирование Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) в колонию.
Lenta.ru05:52

Шульгинов опроверг слухи о повышении энерготарифов в России из-за утильсбора

Введение утилизационного сбора никак не повлияет на тарифы, поскольку используется исключительно на те категории импортной техники, у которой имеются аналоги российского производства.
НовостиВолгограда.ру24 февраля в 08:23

Телеведущий Андрей Норкин резко высказался об актерах, критикующих власть

Телеведущий Андрей Норкин в эфире передачи "Место встречи" на НТВ резко высказался против российских актеров, которые неподобающе высказываются о жизни в России и посещают митинги, посвященные свержению власти.
Piter.tvвчера в 04:06

Лавров: США предупредили об ударе по объектам в Сирии за несколько минут

Американские военные предупредили российскую сторону о готовящемся авиаударе по объектам в Сирии за 4-5 минут до него, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с афганским коллегой.
Ведомости07:12

Неизвестные похитили из школы-интерната в Нигерии 300 девочек

Десятки вооруженных лиц ворвались в среднюю школу-интернат в нигерийском городе Джангебе (штат Замфара, на севере страны, граничит с Нигером) и увели с собой в неизвестном направлении более 300 учениц, сообщает агентство AFP со ссылкой на местные СМИ.
МИР 2405:23