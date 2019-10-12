Футбол
Советский спортБосния и Герцеговина крупно обыграла Финляндию
В матче седьмого тура группы J отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Босния и Герцеговина дома обыграла Финляндию 4:1. Дубль в составе победителей оформил полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич. Финляндия с 12 очками занимает второе место в группе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сборная Боснии и Герцеговины разгромила Финляндию в отборе Евро-2020, Пьянич оформил дубль
Sport24.ruвчера в 14:01
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 07:05, Вашингтон
Футбол
Зинченко — о матче с Португалией: Украина — лидер группы. Чего нам бояться?
Матч Украина — Португалия состоится в Киеве на стадионе "НСК Олимпийский" завтра, 14 октября, начало — в 21:45 мск.
Чемпионат 03:05
Футбол
Сегодня сборная России может досрочно оформить путевку на Евро-2020
После семи туров российская команда с 18 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I, уступая занимающей первое место сборной Бельгии три очка и, опережая идущий третьим Кипр на восемь.
Советский спорт 03:49
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Гражданка Израиля 25-летняя Наама Иссахар приговорена Химкинским городским судом к 7,5 года колонии общего режима.
Российская газета 11 октября в 16:32
Армия и оружие
Турецкие войска захватили важный населенный пункт в Сирии
Вашингтон пока что ограничивается дипломатическими заявлениями и угрозами санкций - однако они будут введены лишь в случае, если турецкие военные начнут на севере Сирии "этнические чистки" или допустят удары против мирного населения, заявили в Госдепе.
Газета.Ru 05:58
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Игры
Создатели Crackdown 2 помогают Rockstar в разработке новых игр
За 11 лет существования Ruffian Games выпустила лишь одну видную игру — Crackdown 2. Остальную часть своей жизни студия в основном помогала в производстве других проектов: Kinect Star Wars мультиплеера Crackdown 3 портировала Halo 3 и Halo 4 для сборника Halo: The Master Chief Collection (Xbox One) сейчас помогает в переносе Halo: The Master Chief Collection на РС.
Игромания.ру вчера в 19:50
Теннис
Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР "Мастерс" в Шанхае.
Газета.Ru 06:05
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
Происшествия
Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой
Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:35
Происшествия
В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД
Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах.
Lenta.ru вчера в 20:26
Шоу-бизнес
Опубликован единственный снимок со свадьбы Пугачевой с Орбакасом
На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram опубликован единственный сохранившийся снимок певицы с ее первой свадьбы с артистом цирка Миколасом Орбакасом.
Телепрограмма вчера в 03:58
Политика
Путин раскрыл причину беспомощности Трампа в отношениях с Россией
Путин раскрыл причину беспомощности Трампа.
Утро.ru 06:40
Происшествия
В центре Москвы в ресторане произошла драка со стрельбой
Второго предполагаемого участника конфликта, добавили в пресс-службе, задержали и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.
РИА Новости вчера в 17:01
Экономика
Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Российская газета 11 октября в 06:56
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Происшествия
В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины
В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.
REGNUM вчера в 14:02
Армия и оружие
В США назвали основную цель России в случае глобальной войны
В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Футбол
Йовича не вызвали в сборную Сербии из-за конфликта с тренером
Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович в качестве наказания не включил форварда «Реала» Луку Йовича в состав национальной команды на октябрьские матчи.
Soccer.ru 05:08
Общество
Названа доступная пища с высоким содержанием белка для замены мяса
Зарубежные диетологи перечислили растительные продукты, которые в некоторых случаях могут заменить мясо, так как содержат большое количество белка.
Российская газета 01:54
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Экономика
Власти США приостановили ICO Telegram
По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения.
BFM.ru вчера в 15:58
Происшествия
В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»
В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Российская газета вчера в 09:06
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Единоборства
Немков и Сидельников победили на Bellator 230
Российские бойцы Вадим Немков и Кирилл Сидельников победили на Bellator 230 в Милане.
Sports.ru вчера в 19:49
Общество
Туристку оштрафовали на пляже за слишком откровенное бикини
Полицейские оштрафовали туристку на филиппинском пляже за слишком откровенное бикини.
Lenta.ru 06:28
Общество
Гитарист Queen опубликовал фото космонавта Леонова с Нилом Армстронгом
Гитарист группы Queen Брайан Мэй нашел редкие снимки советского космонавта Алексея Леонова, на которых тот изображен вместе с американским астронавтом Нилом Армстронгом.
Lenta.ru 04:10
Политика
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России.
РИА Новости 03:47