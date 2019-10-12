В матче седьмого тура группы J отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Босния и Герцеговина дома обыграла Финляндию 4:1. Дубль в составе победителей оформил полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич. Финляндия с 12 очками занимает второе место в группе.

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