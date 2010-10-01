Автоспорт
F1news.ruБоттас не получил серьёзных травм
После осмотра врачи медицинского центра автодрома имени братьев Родригес отпустили Валттери Боттаса. В Mercedes подтвердили – финн не получил серьёзных травм во время аварии в последнем повороте.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
Фигурное катание
Тарасова назвала причину фиаско Медведевой на Гран-при в Канаде
На выступлении российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе этапа Гран-при в канадской Келоуне могло сказаться волнение.
ФАН 10:29
Шоу-бизнес
«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление
Российская газета 15:15
Экономика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM вчера в 01:43
Общество
Украина перейдет на зимнее время
В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.
Газета.Ru 02:36
Общество
Британский журналист совершил каминг-аут перед главой МВД Чечни
Британский журналист американского телеканала ABC Джеймс Лонгман признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации в "тюрьме для геев" в Чечне перед главой МВД республики Апти Алаудиновым.
Агентство Телеграф 11:24
Автоспорт
В паддоке Гран-при Мексики отравились 150 человек
РИА Новости 11:22
Футбол
Карпин поздравил Попова: «Попик, с днем рождения! Все стареешь, еще помрешь у нас на поле»
Валерий Карпин поздравил Ивелина Попова с днем рождения.
Sports.ru 15:54
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор 07:54
Футбол
Хет-трик Пулишича помог «Челси» обыграть на выезде «Бернли»
В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Челси" гостил у "Бернли".
Газета.Ru 14:23
Политика
Медведев отреагировал на заявление министра США по Узбекистану и ЕАЭС
Премьер-министр Дмитрий Медведев отреагировал на слова американского министра, который предупредил Узбекистан о том, что вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может затруднить присоединение страны к Всемирной торговой организации (ВТО).
Rambler News Service вчера в 13:41
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Газета.Ru вчера в 13:12
Политика
В Госдуме оценили украинскую позицию насчет возвращения России в ПАСЕ
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не намерена соглашаться на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в ПАСЕ.
Известия 07:28
Общество
В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
RT на русском 16:28
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru вчера в 15:51
Общество
Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы
Осужденная в США россиянка Мария Бутина села в самолет и готовится вылететь из Майами в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:00
Происшествия
Из Фонтанки спасатели достали тело молодой женщины
Погибшую отыскали водолазы поисково-спасательной службы Северной столицы. Спасатели доставили её тело на берег.
Петербургский дневник 14:45
Происшествия
Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии
REGNUM вчера в 10:27
Общество
Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину
Российская газета 10:38
Политика
Зеленский назначил нового губернатора Луганской области
Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Луганской областной государственной администрации (ОГА).
Российская газета 11:08
Политика
Пушков прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе
Сенатор Алексей Пушков, комментируя встречу президента Украины Владимира Зеленского с националистами, заявил, что Киев не готов к разведению войск в Донбассе.
Rambler News Service 15:32
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru вчера в 17:30
Футбол
«Монако» обыграл «Нант», Головин отдал голевую передачу
Игра в Нанте завершилась победой "Монако" со счетом 1:0. Единственный гол забил на 22-й минуте Виссам Бен Йеддер, голевую передачу которому сделал полузащитник сборной России Александр Головин.
РИА Новости вчера в 16:50
Здоровье
Яйцо – холестериновая бомба или полезный продукт? Отвечает эксперт
Эксперт «ВиЖ» не видит прямой связи между количеством употребляемых в пищу яиц и риском атеросклероза и приводит в пример Японию.
Ветеринария и жизнь вчера в 06:08
Армия и оружие
Эрдоган пообещал новую операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит операцию в Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведенного времени, передает RT.
Газета.Ru 13:47
Технологии
Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет
Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет.
Ведомости вчера в 08:55
Здоровье
7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики
7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Ugpressa.ru 16:35