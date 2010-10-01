После осмотра врачи медицинского центра автодрома имени братьев Родригес отпустили Валттери Боттаса. В Mercedes подтвердили – финн не получил серьёзных травм во время аварии в последнем повороте.

Фигурное катание Тарасова назвала причину фиаско Медведевой на Гран-при в Канаде На выступлении российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе этапа Гран-при в канадской Келоуне могло сказаться волнение.

Экономика Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.

Общество Украина перейдет на зимнее время В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.

Общество Британский журналист совершил каминг-аут перед главой МВД Чечни Британский журналист американского телеканала ABC Джеймс Лонгман признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации в "тюрьме для геев" в Чечне перед главой МВД республики Апти Алаудиновым.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.

Политика Медведев отреагировал на заявление министра США по Узбекистану и ЕАЭС Премьер-министр Дмитрий Медведев отреагировал на слова американского министра, который предупредил Узбекистан о том, что вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может затруднить присоединение страны к Всемирной торговой организации (ВТО).

Общество Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".

Политика В Госдуме оценили украинскую позицию насчет возвращения России в ПАСЕ Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не намерена соглашаться на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в ПАСЕ.

Общество В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум» Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.

Общество Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы Осужденная в США россиянка Мария Бутина села в самолет и готовится вылететь из Майами в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Из Фонтанки спасатели достали тело молодой женщины Погибшую отыскали водолазы поисково-спасательной службы Северной столицы. Спасатели доставили её тело на берег.

Политика Зеленский назначил нового губернатора Луганской области Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Луганской областной государственной администрации (ОГА).

Политика Пушков прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе Сенатор Алексей Пушков, комментируя встречу президента Украины Владимира Зеленского с националистами, заявил, что Киев не готов к разведению войск в Донбассе.

Кино Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.

Футбол «Монако» обыграл «Нант», Головин отдал голевую передачу Игра в Нанте завершилась победой "Монако" со счетом 1:0. Единственный гол забил на 22-й минуте Виссам Бен Йеддер, голевую передачу которому сделал полузащитник сборной России Александр Головин.

Здоровье Яйцо – холестериновая бомба или полезный продукт? Отвечает эксперт Эксперт «ВиЖ» не видит прямой связи между количеством употребляемых в пищу яиц и риском атеросклероза и приводит в пример Японию.