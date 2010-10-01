Автоспорт

F1news.ruF1news.ruБоттас не получил серьёзных травм

После осмотра врачи медицинского центра автодрома имени братьев Родригес отпустили Валттери Боттаса. В Mercedes подтвердили – финн не получил серьёзных травм во время аварии в последнем повороте.
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