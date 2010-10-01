Автоспорт
F1news.ruБоттас не получил серьёзных травм
После осмотра врачи медицинского центра автодрома имени братьев Родригес отпустили Валттери Боттаса. В Mercedes подтвердили – финн не получил серьёзных травм во время аварии в последнем повороте.
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Происшествия
На Коломяжском в ДТП с маршруткой погибли двое из каршеринга
По предварительным данным, погибли двое из каршеринга, ещё один пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Общество
Эксперты показали последствия после 20 лет сидячей работы
Британские ученые решили наглядно показать, чем опасна сидячая работа.
Шоу-бизнес
Водянова в белом ретро-платье повеселилась на свадьбе во Владикавказе
Нева предстала в платье с рюшами горчичного цвета.
Авто
Land Rover Defender получит 500-сильный мотор BMW
Речь идет о 4,4-литровом моторе V8 с двойным турбонаддувом, который на X5 M выдает 625 лошадиных сил, но для Defender его дефорсируют до 500 сил.
Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
Хоккей
Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм)
Петербургский СКА в овертайме проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Автоспорт
Макс Ферстаппен потерял три места на старте
Общество
Европа переходит на зимнее время
Перевод часов на зимнее время пройдет почти во всех странах Европы в ночь с субботы, 26 октября, на воскресенье.
Экономика
Глазьев заявил, что из России вывели около $1 трлн за последние 30 лет
Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев рассказал, что отток капитала из России за последние 30 лет составил около 1 трлн долларов.
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Авто
Названы 3 лучшие подержанные иномарки за 300 тыс. рублей
Специалисты, работающие на рынке подержанных автомобилей иностранного производства, назвали 3 лучшие, по их мнению модели, которые можно приобрести за сумму до 300 тысяч рублей.
Общество
В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
Общество
Билеты на рейсы «Победы» в Россию подорожают меньше, чем ожидалось
Ранее представитель «Победы» сообщил «Ведомостям», что билеты на рейсы авиакомпании из зарубежных аэропортов в Россию с 28 октября подорожают на 25 евро.
Культура
Телеигра «Слабое звено» вернется в эфир
Телевикторина «Слабое звено» вернется в российский эфир.
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Происшествия
Полиция предъявила обвинение водителю грузовика с 39 телами
Сразу после задержания водителя полиция не могла решить, предъявлять ли ему обвинения. Помимо Мориса Робинсона задержаны еще трое.
Футбол
Стал известен состав ФК «Тамбов» на матч с «Уфой»
Культура
Новый клип Александра Реввы собрал более миллиона просмотров за сутки
Клип снят на песню «Она решила сдаться». По сюжету Александр Ревва переосмысляет известную историю любви Алладина и прекрасной Жасмин.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
Гаджеты
Micron представила «самый быстрый в мире» SSD-накопитель X100
Компания Micron Technology представила свой первый твердотельный накопитель на базе памяти 3D XPoint.
Общество
В Барселоне вновь начались беспорядки
Стоит отметить, что с конца прошлой недели это первые беспорядки. Массовая манифестация прошла в каталонской столице в субботу, 26 октября.
Авто
Haval может начать выпуск кроссовера Haval H5 в РФ
Выпуск внедорожника на тульском заводе Haval могут начать уже в 2020 году.
Гаджеты
В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Наука
Жаба научилась превращаться в гадюку для защиты от хищников
Политика
Украина отказалась идти на компромиссы с совестью в ПАСЕ
Для Украины остаётся неприемлемым возвращение делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.