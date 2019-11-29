Финский пилот команды "Мерседес" Вальттери Боттас показал лучший результат в первой сессии свободных заездов 21-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Абу-Даби. Лучший круг Боттас прошел за минуту 36,957 секунды.

Боттас показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Абу-Даби

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