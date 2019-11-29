Автоспорт
РИА НовостиБоттас показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Абу-Даби
Финский пилот команды "Мерседес" Вальттери Боттас показал лучший результат в первой сессии свободных заездов 21-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Абу-Даби. Лучший круг Боттас прошел за минуту 36,957 секунды.
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Технологии
Автомобили инвалидов хотят оснастить системой для управления жестами
Политика
80 лет назад началась советско-финская война
Общество
Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам
Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Политика
СМИ рассказали о реакции Макрона на предложение Путина по ракетам
Газета Frankfurter Allgemeine распространила информацию, согласно которой глава французского государства Эммануэль Макрон готов изучить предложение своего российского коллеги Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе.
Происшествия
Доцента Соколова доставили на экспертизу в Москву
Общество
Косметолог предупредила о последствиях процедуры «губы дьявола»
В Instagram появился новый тренд — так называемые «губы дьявола» или «губы-осьминоги», ради получения которых девушки меняют контур губ, делая его более волнистым.
Футбол
«Ливерпуль» оказался сильнее «Брайтона» в матче АПЛ
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Футбол
«Арсенал» уволил главного тренера Эмери
Испанец Унаи Эмери уволен с поста главного тренера лондонского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Хоккей
Хоккеист «Авангарда» Никита Щербак лишился работы из-за эффектной жены
23-летний Никита Щербак ушел из «Авангарда» в октябре. Тогда сообщалось, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию.
Общество
«Алые паруса» признали лучшим праздником в мире
Конкурс проводится с 2006 года компанией ADC Group. Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969-го по 1979 год.
Хоккей
В тренерский штаб молодежной сборной России вошли Ларионов и Хабибулин
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк покинул Россию
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Пётр Чернышов на время покинул Россию.
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
Гаджеты
Обладателей первых 5G-смартфонов ждут серьезные проблемы в 2020 году
Большая часть ранее проданных смартфонов с поддержкой 5G-сетей уже в следующем году перестанет выполнять свои функции на должном уровне.
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне.
Футбол
Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Политика
Страны НАТО на саммите в Лондоне обсудят отношения альянса с Россией
Страны НАТО во время саммита в Лондоне будут обсуждать отношения альянса и России, сообщил представитель администрации США.
Единоборства
Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка
После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.
Армия и оружие
ORF: Санкции США против Индии могут ударить против самого Вашингтона
Введенные Штатами санкции против Индии за покупку российских ракетных комплексов C-400 могут негативным образом обернуться против самих США.
Экономика
Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
Автоспорт
Вольф спокойно отнесся к переговорам Хэмилтона с Ferrari
Кино
Netflix показал видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе
Netflix опубликовал на своем YouTube-канале ролик о создании фильма Мартина Скорсезе "Ирландец".
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии за слова о евреях
Ведущий не выдержал и выгнал украинского эксперта. Куликов сообщил, что подобных высказываний не будет в эфире.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал видео с крохотной дочкой
Девочку, как и сына Никиту, певцу родила суррогатная мать. Так что воспитывает детей Лазарев в одиночку.
Политика
Глава МИД Литвы осудил решение Apple по обозначению Крыма в сервисах
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс осудил решение компании Apple обозначить Крым как российскую территорию в своих сервисах.
Общество
Власти Москвы решили улучшить положение города в мировых рейтингах
Улучшать образ планируется путем повышения позиции Москвы в международных рейтингах. На выполнение работ отведено до 360 дней.
Экономика
Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара
Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».
Общество
В РПЦ раскритиковали правила медосмотра водителей
Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, а сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.