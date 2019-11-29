Автоспорт

РИА НовостиРИА НовостиБоттас показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Абу-Даби

Финский пилот команды "Мерседес" Вальттери Боттас показал лучший результат в первой сессии свободных заездов 21-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Абу-Даби. Лучший круг Боттас прошел за минуту 36,957 секунды.
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Гран-при Абу-Даби-2019. Стартовый порядок

Sports.ru14:00

Заключительный этап сезона «Формулы-1» пройдет в Абу-Даби

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Sportbox.RU06:09

Ферстаппен был лучшим в третьей практике «Гран-при Абу-Даби», Квят — 12-й

Спорт-Экспресс06:08

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация. Онлайн-трансляция

Чемпионат06:15

Формула-1, Гран-при Абу-Даби, Квалификация, Прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru07:29
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