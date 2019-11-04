На автодроме COTA завершилась гонка очередного этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при США. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место досталось его напарнику Льюису Хэмилтону, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».

Боттас выиграл Гран-при США, Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира

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