Автоспорт
ЧемпионатБоттас выиграл Гран-при США, Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира
На автодроме COTA завершилась гонка очередного этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при США. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место досталось его напарнику Льюису Хэмилтону, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».
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