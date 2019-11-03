Автоспорт

Юга.руЮга.руБоттас выиграл Гран-при США, а Хэмилтон стал чемпионом мира

Финский пилот команды «Мерседес» выиграл Гран-при США «Формулы-1». Вторым к финишу приехал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон. Третье место на счету Макса Ферстаппена из Red Bull Racing.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Уилл Бакстон о Хэмилтоне: «Мы слишком часто не признаем величие, когда оно у нас перед глазами»

Sports.ru20:01

Гран-при США: как Хэмилон станет чемпионом?

Все про Спорт рувчера в 22:22

Хэмилтон 6-й раз стал чемпионом Формулы-1. До рекорда Шумахера — один титул

Sport24.ru15:51

Баттон: Хэмилтон может превзойти рекорд Шумахера и выиграть восемь титулов

Чемпионат17:37

Хэмилтон проиграл битву, но выиграл войну. Льюис — шестикратный!

Спорт-Экспресс16:30

Баттон: «Хэмилтон может превзойти рекорд Шумахера и выиграть восемь титулов»

Sport.ru18:59

Хэмилтон стал 6-кратным чемпионом мира, Квят из-за штрафа вновь остался без очков

Матч ТВ15:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 20:40, Ашберн
Происшествия

Два мальчика провалились под лед в Саратовской области

Известия 12:04
Шоу-бизнес

Повзрослевшей дочерью Евой похвасталась Лолита Милявская

Трогательное видео Лолита опубликовала на своей странице в Instagram. Сегодня дочери Лолиты Еве исполнился 21 год.
Privet-Rostov.ru 13:39
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев доставлен в больницу после сердечного приступа

Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии после сердечного приступа, сообщают телеграм-каналы 112 и Mash.
Весьма 14:36
Футбол

«Спартак» потратит немало сил, но справится с «Арсеналом». Прогноз на матч

«Спартак» завершает первый круг чемпионата страны матчем против «Арсенала».
Bobsoccer 06:00
Происшествия

В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде

ТАСС 16:17
Кино

Взяли деньги и не вернули: кто снимает фильмы, разоряющие Россию

Ежегодно государство выделяет на производство российских фильмов более 5 миллиардов рублей.
РЕН ТВ 17:54
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Политика

Малайзия пригрозила ЕС закупкой российских самолетов

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что страна перестанет покупать самолеты у стран Европейского союза и начнет покупать российские самолеты в случае, если Европа будет ограничивать экспорт из страны.
Труд вчера в 05:03
Армия и оружие

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

ТК Звезда вчера в 00:12
Культура

Скончалась французская певица и актриса Мари Лафоре

В Швейцарии в возрасте 80 лет ушла из жизни франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре, сообщает Agence France-Presse.
Культуромания 08:27
Политика

Украинский военный пожаловался на качество питания в армии

Известия 19:25
Футбол

Киевское «Динамо» разгромило «Львов» в матче чемпионата Украины

Футболисты киевского "Динамо" разгромили "Львов" в матче 13-го тура чемпионата Украины.
РИА Новости 12:28
Армия и оружие

В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 17:49
Происшествия

Район поисков пропавших в Приморье рыбаков расширен до Сахалина

МЧС расширило район поисков рыбаков, пропавших в Приморье. Теперь их ищут до побережья Сахалина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 31 октября в 21:50
Единоборства

Хорхе Масвидал пообещал повторить бой с Нэйтом Диасом

Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидал пообещал снова встретиться с Нэйтом Диасом после того, как врач остановил их бой на турнире UFC 244.
Allboxing.ru 00:03
Теннис

Джокович стал победителем «Мастерса» в Париже

Серб Новак Джокович выиграл турнир категории «Мастерс» в Париже, переиграв в финале канадца Дениса Шаповалова.
Sportbox.RU 10:20
Космос

Итоги испытаний робота «Фёдор» обсудят на конференции в Звёздном городке

Круглый стол, посвящённый перспективам использования роботехнических систем в космосе, пройдёт в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в Звёздном городке.
REGNUM вчера в 00:54
Футбол

Малазийский футболист забил с центра поля голкиперу, который был на линии ворот

17-летний нападающий Лукман Хаким отметился голом с центра поля в матче юношеских команд Малайзии и Камбоджи.
Sportbox.RU 14:08
Кино

«Джокер» собрал более $900 млн к прошедшим выходным

Фильм "Джокер" к воскресенью, 3 ноября, собрал $900 млн в мировом прокате.
Газета.Ru 20:18
Шоу-бизнес

Василию Лановому стало плохо во время спектакля в Москве

Народный артист СССР Василий Лановой почувствовал себя плохо во время спектакля «Последние луны» в московском Театре имени Вахтангова.
News.ru 19:22
Шоу-бизнес

Стас Костюшкин поделился редким фото с тремя подросшими сыновьями

На днях средний сын певца Стаса Костюшкина отмечал свой 13-й день рождения.
Летидор 03:15
Политика

В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru 12:29
Футбол

Калошин: момент с удалением Бийола не входит в сферу деятельности VAR

Момент не входит в сферу деятельности видеоассистентов, поскольку не является прямой красной карточкой или ошибочной идентификацией игрока.
Чемпионат 13:27
Политика

Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.
Lenta.ru 13:07
Гаджеты

В Россию приехал игровой смартфон ASUS ROG Phone II

В Россию привезли игровой смартфон модели ASUS ROG Phone II.
OAnews 01 ноября в 23:11
Политика

Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.
Известия 14:55
Общество

Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.
RT на русском 15:15
Технологии

Собственная спутниковая система телефонной связи появится в России

Вечерняя Москва 01 ноября в 02:08
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 04:24
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел в свет

Спортсмен не хочет общаться с журналистами Вот уже несколько месяцев — после известия о страшном недуге Анастасии Заворотнюк, ее супруг, знаменитый российский спортсмен Петр Чернышев, не появлялся на публике и не давал интервью.
WomanHit.ru 01 ноября в 05:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Льюис Хэмилтон
Британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas Motorsport. Пятикратный чемпион мира 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Валттери Боттас
Финский автоспорт
Финский автогонщик; чемпион серии GP3; двукратный победитель F3 Masters.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное