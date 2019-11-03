Финский пилот команды «Мерседес» выиграл Гран-при США «Формулы-1». Вторым к финишу приехал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон. Третье место на счету Макса Ферстаппена из Red Bull Racing.

Боттас выиграл Гран-при США, а Хэмилтон стал чемпионом мира

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