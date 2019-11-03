Автоспорт

Юга.руЮга.руБоттас выиграл Гран-при США, а Хэмилтон стал чемпионом мира

Финский пилот команды «Мерседес» выиграл Гран-при США «Формулы-1». Вторым к финишу приехал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон. Третье место на счету Макса Ферстаппена из Red Bull Racing.
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Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при США-2019

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Гран-при США: как Хэмилон станет чемпионом?

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Хэмилтон стал 6-кратным чемпионом мира, Квят из-за штрафа вновь остался без очков

Матч ТВ15:47
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Первому сезону сериала "Ведьмак" еще только предстоит дебютировать на платформе Netflix, а его создательница Лорен Шмидт уже распланировала его развитие на много лет вперед.
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В Пентагоне опровергли сведения об обстреле патруля США в Сирии

РБК 22:08
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Microsoft разработало новое приложение Office для Android

Компания Microsoft решила заменить старые приложения Word, Excel, PowerPoint и Office Lens одной программой для Android.
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Игрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата

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"Альянс врачей" провел массовый пикет в Кургане с требованием отставки чиновников, ответственных за закрытие отделения противотуберкулезного диспансера.
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Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

Вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачную оптимизацию здравоохранения в ряде российских регионов.
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Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис заявил, что после подписания 13-летнего контракта с форвардом Александром Овечкиным в 2008 году ему позвонил комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Дэвид Стерн и назвал эту сделку безумием.
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В Сивилье прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards.
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Именно поэтому, еще с 1613 года на Руси особым образом отмечался праздник Казанской иконы Божьей Матери, причем с 1649 года и вплоть до революции, 22 октября по старому стилю или 4 ноября по новому, считался праздником государственным.
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Певица Валерия показала своё фото без макияжа после бессонной ночи

Певица Валерия опубликовала на странице в "Инстаграме" фото после бессонной ночи.
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Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.
Lenta.ru 13:07
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В ВВС США разрабатывают космическую систему передачи солнечной энергии

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Кандидат от социалистов Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева

Кандидат от Партии социалистов Иван Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева с разрывом в более 10 тысяч голосов, свидетельствуют предварительные результаты второго тура выборов, который прошел в воскресенье.
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Льюис Хэмилтон
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Финский автогонщик; чемпион серии GP3; двукратный победитель F3 Masters.
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