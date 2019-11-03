Финский пилот команды «Мерседес» выиграл Гран-при США «Формулы-1». Вторым к финишу приехал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон. Третье место на счету Макса Ферстаппена из Red Bull Racing.

Боттас выиграл Гран-при США, а Хэмилтон стал чемпионом мира

Все про Спорт ру

Космос Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.

Культура Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.

Происшествия В Таганроге на предприятии загорелась кровля цеха Кровля цеха загорелась на площади 100 квадратных метров на предприятии "Красный гидропресс" в Таганроге Ростовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Общество Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.

Авто В продаже появился Mercedes-Benz 560 SEL 1986 года почти без пробега Пробег 33-летнего автомобиля составляет всего 46 км – с таким показателем он поступил с завода.

Политика Le Figaro увидел в Китае предпосылки конца западной гегемонии Центральный французский журнал Le Figaro, назвав Си Цзиньпина самым авторитарным китайским лидером после Мао, предупредил читателей о том, что глава КНР готовит идеологическую почву для обеспечения Китаю мирового лидерства, которое положит конец гегемонии Запада.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.

Авто Новое поколение Kia Optima впервые заметили без камуфляжа Корейский седан KIA Optima нового поколения готовится к дебюту.

Музыка Билли Айлиш и Тэйлор Свифт получили главные награды европейского MTV Американка получила и приз за лучший дебют. Награда за лучшее видео досталась Тэйлор Свифт за ролик «ME!».

Политика Медведев отметил успехи России на цифровой арене Россия добилась хороших результатов в цифровом мире, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления на деловом и инвестиционном саммите АСЕАН.

Общество В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра Власти Нью-йорка приняли законопроект, запрещающий продажу фуа-гра (печени утки или гуся) в продуктовых магазинах и ресторанах, сообщает «Газета.ру».

Футбол Игрок «Тоттенхэма» нанес серьезную травму футболисту «Эвертона» Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии против "Тоттенхэма".

Политика Претендентка в президенты США: Трамп хочет отнять нефть у Сирии Как сообщает телеканал Fox News, конгрессвумен от штата Гавайи и претендентка на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года Тулси Габбард обвинила действующего главу государства в желании отнять запасы нефти у народа Сирии.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

Политика Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.

Политика В США напомнили, что в выборы вмешивалась не Россия, а Украина В расследовании Мюллера говорится, что Украина вмешивалась в выборы Трампа президентом США. Об этом сообщило издание Buzzfeed.

Религия Православные отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери В православных храмах пройдут торжественные службы 4 ноября, в День народного единства, верующие отмечают еще один праздник — день Казанской "осенней" иконы Божией Матери.

Шоу-бизнес Муж больной раком Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике Муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв впервые за несколько месяцев выступил на публике.

Общество Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".

Футбол «Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1 В матче 12-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» обыграл «Монако» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар».