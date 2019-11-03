Автоспорт
Юга.руБоттас выиграл Гран-при США, а Хэмилтон стал чемпионом мира
Финский пилот команды «Мерседес» выиграл Гран-при США «Формулы-1». Вторым к финишу приехал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон. Третье место на счету Макса Ферстаппена из Red Bull Racing.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:10, Вашингтон
Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru 12:29
Космос
Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород
Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.
N+1 31 октября в 19:02
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Происшествия
В Таганроге на предприятии загорелась кровля цеха
Кровля цеха загорелась на площади 100 квадратных метров на предприятии "Красный гидропресс" в Таганроге Ростовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 10:23
Общество
Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.
RT на русском 15:15
Авто
В продаже появился Mercedes-Benz 560 SEL 1986 года почти без пробега
Пробег 33-летнего автомобиля составляет всего 46 км – с таким показателем он поступил с завода.
CarsWeek.ru 02:21
Политика
Le Figaro увидел в Китае предпосылки конца западной гегемонии
Центральный французский журнал Le Figaro, назвав Си Цзиньпина самым авторитарным китайским лидером после Мао, предупредил читателей о том, что глава КНР готовит идеологическую почву для обеспечения Китаю мирового лидерства, которое положит конец гегемонии Запада.
Слово и Дело 06:39
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер 03:32
Хоккей
Гол и пас Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения «Торонто»
ProstoProSport 00:13
Авто
Новое поколение Kia Optima впервые заметили без камуфляжа
Корейский седан KIA Optima нового поколения готовится к дебюту.
Автоновости дня 00:20
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
Музыка
Билли Айлиш и Тэйлор Свифт получили главные награды европейского MTV
Американка получила и приз за лучший дебют. Награда за лучшее видео досталась Тэйлор Свифт за ролик «ME!».
РБК 19:01
Политика
Медведев отметил успехи России на цифровой арене
Россия добилась хороших результатов в цифровом мире, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления на деловом и инвестиционном саммите АСЕАН.
РИА Новости 04:45
Общество
В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра
Власти Нью-йорка приняли законопроект, запрещающий продажу фуа-гра (печени утки или гуся) в продуктовых магазинах и ресторанах, сообщает «Газета.ру».
UfacityNews.ru 01 ноября в 03:17
Футбол
Игрок «Тоттенхэма» нанес серьезную травму футболисту «Эвертона»
Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии против "Тоттенхэма".
РИА Новости 14:03
Политика
Претендентка в президенты США: Трамп хочет отнять нефть у Сирии
Как сообщает телеканал Fox News, конгрессвумен от штата Гавайи и претендентка на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года Тулси Габбард обвинила действующего главу государства в желании отнять запасы нефти у народа Сирии.
Московский Комсомолец 17:58
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета 08:38
Политика
В США напомнили, что в выборы вмешивалась не Россия, а Украина
В расследовании Мюллера говорится, что Украина вмешивалась в выборы Трампа президентом США. Об этом сообщило издание Buzzfeed.
Аргументы недели 05:40
Религия
Православные отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери
В православных храмах пройдут торжественные службы 4 ноября, в День народного единства, верующие отмечают еще один праздник — день Казанской "осенней" иконы Божией Матери.
SM News 16:15
Шоу-бизнес
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике
Муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв впервые за несколько месяцев выступил на публике.
Сиб.фм 03:31
Общество
Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Футбол
«Краснодар» отыграл два мяча с «Ростовом» на последних минутах
"Быки" оба своих мяча забили уже в компенсированное время.
Российская газета 10:36
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1
В матче 12-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» обыграл «Монако» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар».
Чемпионат 16:56
Технологии
Apple запустила свою стриминговую платформу
Американская компания Apple запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+. Об этом сообщатся на официальном сайте корпорации.
Газета.Ru вчера в 00:20
Космос
Ученые оценили возможности почв Марса и Луны
Fertilizer Daily 01 ноября в 06:00