Автоспорт

Юга.руЮга.руБоттас выиграл Гран-при США, а Хэмилтон стал чемпионом мира

Финский пилот команды «Мерседес» выиграл Гран-при США «Формулы-1». Вторым к финишу приехал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон. Третье место на счету Макса Ферстаппена из Red Bull Racing.
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Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при США-2019

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Финский автоспорт
Финский автогонщик; чемпион серии GP3; двукратный победитель F3 Masters.
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