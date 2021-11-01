"Планета получила две экобомбы в центре Европы - оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса", - утверждал Владимир Зеленский, выступая в Глазго на 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Правительство Дании выступает против запуска «Северного потока-2», несмотря на энергетический кризис в Европе и ранее выданное разрешение на строительство, заявила ТАСС премьер-министр страны Метте Фредериксен на саммите Организации объединенных наций по вопросам климата в Глазго.