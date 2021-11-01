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Бояков покинул пост художественного руководителя МХАТ имени Горького

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков сообщил в Facebook об уходе с поста.
РИА Новости
В мае 2021 года Минкультуры продлило на пять лет контракт с Бояковым.
ТАСС
Должность президента театра тогда была сохранена за народной артисткой СССР Татьяной Дорониной.
ТАСС
Владимир Кехман был назначен генеральным директором театра 27 октября.
РБК

Подробнее о событии

Худрук МХАТ им. Горького Бояков сообщил о своем уходе из театра
Интерфакс16:14
Бояков сообщил об увольнении из МХАТ имени Горького
RT на русском16:12
Бояков покинул пост художественного руководителя МХАТ имени Горького
РИА Новости16:05
Худрук МХАТ им. М. Горького покинул свой пост
Газета.Ru16:06
Эдуард Бояков ушел с поста худрука МХАТ имени Горького
ТАСС16:08
Эдуард Бояков ушел с поста художественного руководителя МХАТ имени Горького
Дождь16:04
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Режиссер Эдуард Бояков сообщил, что уволился из МХАТ имени Горького
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