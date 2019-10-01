Автомобиль народного артиста Михаила Боярского застукали за эксцентричной парковкой в центре Петербурга. Правила дорожного движения оказались проигнорированы с отвагой, присущей настоящему мушкетёру. Сам исполнитель роли Д’Артаньяна благородствовать в объяснениях не стал.

с чего всё началось

Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки. Ранее фото с припаркованным на встречной полосе на Невском проспекте «мерседеса» появилось в социальных сетях. На кадре виден человек, похожий на знаменитого артиста.

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