Футбол

РИА НовостиРИА НовостиБоярский: кто хрюкает, пусть это делают не на «Зените»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский посоветовал болельщикам московского "Спартака", которые оскорбляли футболиста петербургского "Зенита" Артема Дзюбу, "хрюкать в другом месте". "Зенит" в воскресенье дома победил "Спартак" со счетом 1:0 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги.
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Боярский: кто хрюкает, пусть это делают не на «Зените»

РИА Новости02:57

Михаил Боярский: Те, кто хрюкает, пусть это делают не на «Зените»

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Боярский посоветовал болельщикам «Спартака» «хрюкать в другом месте»

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Аргументы и Факты05:27
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Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т передан Минобороны РФ

Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т передан Министерству обороны РФ.
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В сети появились изображения Huawei P40 Pro. На них можно разглядеть, как будет выглядеть верхняя часть нового смартфона, пишет IXBT.com.
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В Москве началась новая волна сообщений о минированиях

В июне по Москве прокатилась волна сообщений о минировании.
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На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
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Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы на 300 лет древнее русской.
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Правительство решило, куда вложить триллион из Фонда национального благосостояния.
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Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей.
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Как отмечается в заявлении на сайте ФТАР, федерация намерена в срочном порядке запросить все сведения, имеющиеся у журналистов телеканала НТВ, а также обратиться во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за содействием в проведении данного внутреннего расследования.
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Михаил Боярский
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, певец. Народный артист РСФСР. С 1988 по 2007 год - художественный руководитель созданного им театра «Бенефис» в Санкт-Петербурге.
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