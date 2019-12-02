Народный артист РСФСР Михаил Боярский посоветовал болельщикам московского "Спартака", которые оскорбляли футболиста петербургского "Зенита" Артема Дзюбу, "хрюкать в другом месте". "Зенит" в воскресенье дома победил "Спартак" со счетом 1:0 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги.

Боярский: кто хрюкает, пусть это делают не на «Зените»

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