Футбол

АБНАБНБоярский объяснил нападки комментатора Уткина на «Зенит»

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Известный актер и давний болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с корреспондентом АБН объяснил, с чем связана агрессия комментатора Василия Уткина в отношении сине-бело-голубых. Василий Уткин в последнее время постоянно критикует «Зенит».
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Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
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Михаил Боярский
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, певец. Народный артист РСФСР. Кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. С 1988 по 2007 год - художественный руководитель созданного им театра «Бенефис» в Санкт-Петербурге.
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