Футбол
АБНБоярский объяснил нападки комментатора Уткина на «Зенит»
Известный актер и давний болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с корреспондентом АБН объяснил, с чем связана агрессия комментатора Василия Уткина в отношении сине-бело-голубых. Василий Уткин в последнее время постоянно критикует «Зенит».
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Происшествия
Под Петербургом перевернулся микроавтобус с туристами
Экономика
Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Общество
Опрос выявил отношение россиян к прививкам
Опрос выявил отношение россиян к прививкам.
Политика
Власти Ирана назвали причины задержания российской журналистки
Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Иране не связано со шпионажем, у нее была проблема с визой, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передает «РИА Новости».
Общество
Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток
Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза.
Происшествия
Жительниц Приамурья оштрафовали за распространение фейков о паводке
Две женщины, рассылавшие через мессенджер недостоверную информацию о паводке, впервые в Приамурье оштрафованы по новой статье КоАП о распространении фейков, сообщает УМВД по Амурской области.
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Культура
В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»
Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
Происшествия
В Татарстане женщина ранила ножом двух сыновей
Жительница Набережных Челнов подозревается в покушении на убийство и убийстве своего малолетнего сына.
Происшествия
Иркутские подростки получили ожоги в полицейской машине
В Иркутской области широкий общественный резонанс получило ЧП с двумя подростками, обгоревшими в момент нахождения в полицейской машине.
Политика
Грета Тунберг написала в своём профиле в Twitter о синдроме Аспергера
Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг вновь поменяла описание в своём профиле в Twitter, заявив о якобы наличии у неё синдрома Аспергера.
Политика
В Крыму объявлен третий конкурс для закупки судна морякам «Норда»
Фигурное катание
На турнире в Японии Трусова опередила Загитову
Происшествия
Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье
Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе.
Шоу-бизнес
Валерий Комиссаров: «У Бузовой есть три великих качества звезды»
Политика
Захарова прокомментировала допрос Юмашевой в США
Депутат Госдумы Инга Юмашева ехала в США на официальное мероприятие, и, соответственно, ее документы подтверждали ее официальный статус.
Политика
Украинские военные запустили флешмоб #извинитечтомынесдохли
Армия и оружие
Курды заявили об отводе сил США от сирийско-турецкой границы
Вооруженные формирования сирийских курдов "Сирийские демократические силы" (СДС) заявили в понедельник, что Соединенные Штаты отвели своих военных от сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии, не выполнив тем самым своих обязательств перед курдами.
Шоу-бизнес
Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты
Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.
Экономика
Назначена допустимая доля приема мигрантов на работу на 2020 год
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому назначена предельная доля иностранных работников в экономике по отраслям и по регионам России на 2020 год.
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Общество
Опубликован рейтинг российских городов по уровню зарплаты
Список из сотни российских городов, ранжированных по уровню среднемесячной заработной платы, опубликовало РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за первое полугодие 2019 года.
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Футбол
Нидерланды отрекаются от Голландии
Кабмин Нидерландов принял судьбоносное решение полностью отказаться от использования привычного названия страны (Голландия).
Экономика
Центробанку предложили убрать запрет анонимных интернет-кошельков
Ранее News.ru сообщал, что российские пользователи сервисов «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay вскоре не смогут анонимно пополнять интернет-кошельки.