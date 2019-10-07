Футбол
АБНБоярский объяснил нападки комментатора Уткина на «Зенит»
Известный актер и давний болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с корреспондентом АБН объяснил, с чем связана агрессия комментатора Василия Уткина в отношении сине-бело-голубых. Василий Уткин в последнее время постоянно критикует «Зенит».
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Увеличится внутреннее потребление (+12% до 196 млн т к 2035 г.), а также доля российского угля на экспортных рынках (+11 процентных пунктов до 25%).
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В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
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Медведь загрыз 50-летнюю женщину в лесу в Хилокском районе Забайкальского края, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
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Один из автомобилей вылетел на остановку общественного транспорта и сбил двух женщин, одна из которых скончалась.
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Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
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В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
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