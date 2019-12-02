Футбол
ProstoProSportБоярский посоветовал болельщикам «Спартака» «хрюкать в другом месте»
Известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский посоветовал фанатам "Спартака", оскорблявшим форварда питерцев Артема Дзюбу, "хрюкать в другом месте", сообщает РИА "Новости". Артист назвал футболиста лицом питерского клуба и сборной России, который является настоящим и очень добрым мужиком.
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Политика
В Киеве опасаются проблем в работе ГТС без транзита газа из России
В работе газотранспортной системы (ГТС) Украины могут возникнуть проблемы в феврале—марте 2020 года в случае сильных холодов, если договор на транзит российского газа не будет подписан.
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Политика
Путин подписал закон о физлицах-иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон о физических лицах—иностранных агентах.
Экономика
Правительство определило направления инвестиций средств ФНБ
Правительство Российской Федерации приняло решение о том, что средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут направлены в развитие внутренних инфраструктурных проектов, как предлагали в Министерстве финансов, а также на предоставление кредитов другим странам, чтобы они приобретали продукцию российского производства, в первую очередь, энергетическую.
Футбол
«Золотой мяч»-2019. Как распределились места с 11-го по 30-е
Журнал France Football опубликовал итоги голосования за обладателя «Золотого мяча» с 30-го по 11-е место.
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на следователей
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин жаловался суду на волокиту: по его словам, следователь не торопится расследовать этот случай, до сих пор не возбудил уголовное дело именно по этому факту, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с уже полученными материалами.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха
Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.
Общество
Путин подписал закон о предустановке российского софта
Президент России Владимир путин подписал закон, запрещающий продажу электронных устройств без российского программного обеспечения.
Шоу-бизнес
Нарусова объяснила, почему Собчак не живет с Богомоловым
Свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова отгремела еще в сентябре, однако звездная пара до сих пор не живет вместе, пишет «Экспресс газета».
Происшествия
Суд оштрафовал 19 фанатов «Спартака» за нарушения до игры с «Зенитом»
Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал за мелкое хулиганство перед матчем "Зенит" - "Спартак" 19 футбольных фанатов, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини
Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
Политика
Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным невозможно добиться полного прекращения огня в Донбассе.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Армия и оружие
Минобороны РФ заявило о создании радиолокационного поля вокруг России
Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»
На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Армия и оружие
В ДНР испытывают новую станцию радиоэлектронной борьбы
Народная милиция самопровозглашенной ДНР сообщила об испытании новой станции радиоэлектронной борьбы, которая должна выявлять и подавлять помехи в системах связи.
Здоровье
Правозащитники ЕР попросили решить проблему с обеспечением лекарствами
Правозащитный центр "Единой России" потребовал от Минздрава и Генпрокуратуры разобраться с обеспечением необходимыми лекарствами тяжелобольных пациентов, в том числе с диагнозом "муковисцидоз", сообщил депутат Госдумы от ЕР Михаил Старшинов.
Общество
Путин дал трудинспекторам право взыскивать долги по зарплате без суда
В соответствии с поправками, текст которых размещен на официальном интернет-портале правовой информации, государственный инспектор труда сможет обращаться в службу судебных приставов из-за непогашенных долгов по зарплате, не дожидаясь решения суда.
Политика
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии
Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Музыка
Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве
Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
Происшествия
СК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье
Политика
Китай вводит санкции против США из-за Гонконга
Стоит отметить, что Китай ввел санкции против американских организаций после того, как глава Штатов Дональд Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге.
Происшествия
При взрыве газа в Кабардино-Балкарии пострадали пять человек
В результате взрыва пострадали пять человек, в том числе трое детей возрастом четыре, три и два года.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.