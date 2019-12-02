Известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский посоветовал фанатам "Спартака", оскорблявшим форварда питерцев Артема Дзюбу, "хрюкать в другом месте", сообщает РИА "Новости". Артист назвал футболиста лицом питерского клуба и сборной России, который является настоящим и очень добрым мужиком.

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