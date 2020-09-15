Актеру Михаилу Боярскому стало плохо во время осмотра перед вакцинацией от гриппа. Об этом сообщает "Комсомольская правда". Как рассказала главврач больницы, артист потерял сознание во время пальпации лимфоузлов на шее.

С чего всё началось «Скакнуло давление»: Михаил Боярский упал в обморок перед вакцинацией Народный артист РСФСР и любимец публики Михаил Боярский упал в обморок прямо в кабинете городской поликлинике №39, куда он пришел, чтобы привиться против гриппа. 70-летний Михаил Сергеевич бодро зашел в кабинет и поздоровался с врачом. А через 5 минут оттуда раздался крик: «Боярскому плохо, врача!» КП - Санкт-Петербург 09:50