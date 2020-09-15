Боярский потерял сознание во время медосмотра
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Актеру Михаилу Боярскому стало плохо во время осмотра перед вакцинацией от гриппа. Об этом сообщает "Комсомольская правда". Как рассказала главврач больницы, артист потерял сознание во время пальпации лимфоузлов на шее.В источнике
С чего всё началось
«Скакнуло давление»: Михаил Боярский упал в обморок перед вакцинацией
Народный артист РСФСР и любимец публики Михаил Боярский упал в обморок прямо в кабинете городской поликлинике №39, куда он пришел, чтобы привиться против гриппа. 70-летний Михаил Сергеевич бодро зашел в кабинет и поздоровался с врачом. А через 5 минут оттуда раздался крик: «Боярскому плохо, врача!»
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