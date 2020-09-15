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РИА Новости
РИА Новости

Боярский потерял сознание во время медосмотра

Актеру Михаилу Боярскому стало плохо во время осмотра перед вакцинацией от гриппа. Об этом сообщает "Комсомольская правда". Как рассказала главврач больницы, артист потерял сознание во время пальпации лимфоузлов на шее.В источнике
С чего всё началось
КП - Санкт-Петербург

«Скакнуло давление»: Михаил Боярский упал в обморок перед вакцинацией

Народный артист РСФСР и любимец публики Михаил Боярский упал в обморок прямо в кабинете городской поликлинике №39, куда он пришел, чтобы привиться против гриппа. 70-летний Михаил Сергеевич бодро зашел в кабинет и поздоровался с врачом. А через 5 минут оттуда раздался крик: «Боярскому плохо, врача!»
КП - Санкт-Петербург09:50
Подробнее о событии
Петербургский дневник

Сергей Боярский рассказал о состоянии своего отца после обморока во время прививки

Петербургский дневник12:46
РБК

Боярский потерял сознание во время прививки

РБК12:12
Фонтанка.Ру

Михаилу Боярскому стало плохо во время плановой вакцинации в Петербурге

Фонтанка.Ру12:01
Газета.Ru

Боярский потерял сознание перед прививкой от гриппа

Газета.Ru13:52
ТАСС

Врач прокомментировала инцидент с Боярским перед вакцинацией

ТАСС11:41
Невские Новости

Сын Боярского рассказал, почему актер упал в обморок перед прививкой

Невские Новости12:08
КП - Санкт-Петербург

Звезды против гриппа: Гальцева, Боярского и Эйфмана вакцинировали в обычной поликлинике Петербурга

КП - Санкт-Петербург12:55

Доля расходов россиян на услуги ЖКХ выросла в 43 регионах

Самая большая доля расходов зафиксирована в Коми (13,7%), на Чукотке (13,6) и в Магаданской области (12,9). Всего же более 10 процентов своих потребительских расходов направляют на оплату ЖКУ жители 47 регионов.
Парламентская газетавчера в 04:35
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Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений.
ТАСС13:34
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Россия начала отводить резерв силовиков от границ с Белоруссией

"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи.
РЕН ТВ03:56
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscow08:17
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Германия меняет стратегию в отношении Китая и Индо-Тихоокеанского региона

Ранее отношения Германии с Китаем долгое время были сосредоточены на экономике и торговле, но теперь ожидается, что они будут охватывать геополитические интересы и права человека, пишет издание.
ИА "Реалист"13 сентября в 03:45